¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Reconocido actor y galán de novelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil, un sube y baja”

Un querido actor que brilló en exitosas telenovelas enfrenta una nueva realidad: sin trabajo en TV, ahora vende paltas para salir adelante. ¿De quién se trata?

    El galán de Rubí ahora vende aguacates para salir adelante. | Composición Wapa
    El actor Marco Méndez, recordado por su participación en exitosas telenovelas mexicanas como 'Rubí', atraviesa actualmente una etapa distinta en su vida profesional.

    Tras alejarse temporalmente de los sets de televisión, el intérprete decidió incursionar en el negocio de la venta de paltas desde una huerta en México. Esta nueva faceta sorprendió a muchos usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en comentar el inesperado cambio del galán televisivo.

    LEE MÁS: Hugo García anuncia dura pérdida familiar a meses del embarazo de Isabella Ladera: "Me quedo con haberte dado tu último..."

    Galán de 'Rubí' ahora vende paltas tras la falta de trabajo en la televisión

    Aunque algunos titulares afirmaron que el actor "abandonó la televisión", la realidad es un poco más compleja. Marco Méndez optó por diversificar sus actividades laborales en medio de un panorama complicado para la industria del entretenimiento, donde los proyectos no siempre aparecen con frecuencia.

    De galán de 'Rubí' a vendedor de aguacates: La nueva vida de Marco Méndez.

    El intérprete señaló que su trayectoria ha pasado por etapas de gran actividad y otras más tranquilas, algo habitual en el mundo artístico. Por ello, decidió dedicar mayor atención a su huerta de paltas ubicada en el estado mexicano de Michoacán, zona reconocida por la producción de esta fruta.

    TAMBIÉN LEE: Maricielo Effio habla sin filtros sobre su sueldo en EE.UU. y usuarios reaccionan indignados: “No lo vale”

    El propio Méndez también se refirió a los retos que enfrentan muchos actores cuando las oportunidades disminuyen. “Es un sube y baja”, comentó al hablar de la carrera artística, donde la estabilidad laboral no siempre está asegurada.

    Ante esta situación, decidió fortalecer un proyecto que ya venía desarrollando desde hace tiempo. Según explicó, el negocio agrícola se convirtió en una opción para generar ingresos mientras aguarda nuevas oportunidades en la televisión.

    No descarta la actuación

    Aunque la noticia sorprendió a muchos, Marco Méndez no ha dejado la actuación. El actor continúa abierto a nuevos proyectos y espera regresar a la televisión cuando surja una oportunidad.

    Mientras tanto, decidió enfocarse también en su huerta de paltas en México. Su caso refleja la realidad de muchos artistas que, ante la falta de papeles, optan por emprender otros negocios para mantener estabilidad económica. Hoy combina el entretenimiento con el trabajo en el campo.

