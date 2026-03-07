Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este domingo 8 de marzo que durará hasta 10 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
    Entidad confirma corte de luz este domingo 8 de marzo: lista de zonas afectadas. | Composición Wapa
    ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

    ¡Atención! La empresa Hidrandina anunció oficialmente, a través de sus redes sociales y página web, cortes de luz programados para este domingo 8 de marzo. La suspensión del servicio podría durar hasta 10 horas en algunos distritos, debido a trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico de calidad y evitar inconvenientes futuros.

    wapa.pe

    En los departamentos de La Libertad y Áncash se concentrarán la mayoría de estas labores. A continuación, te presentamos las zonas afectadas para que tomes precauciones.

    Corte de luz este 3 de marzo, según Hidrandina

    La Libertad:

    • Zonas afectadas: El Porvenir - La Rinconada, San Carlos, Pesqueda II, Perfiles Mecánicos EIRL
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 5.00 p. m.

    Áncash:

    • Zonas afectadas: Santa/Ancash - Santa, Coishco, Chimbote (Tamborreal Nuevo y Antiguo, El Castillo, Rinconada, Vinzos, San Juan de Vinzos, Valle El Progreso, Cascajal alto y Bajo, Pedregal, Barbacoa, La Laguna de Vinzos y Pampa de Vinzos) Virú/La Libertad - Guadalupito
    • Hora de corte y restablecimiento: 8.00 a. m. a 4.00 p. m.

    Recomendaciones ante el corte de luz programado

    La empresa Hidrandina aconsejó a sus clientes verificar con anticipación los horarios programados según su distrito y adoptar medidas preventivas mientras dure la interrupción del servicio. La recomendación está dirigida, sobre todo, a comercios y hogares que realizan actividades que dependen directamente de la energía eléctrica, a fin de evitar contratiempos o pérdidas.


    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Hasta 10 horas sin luz! Confirman corte eléctrico este domingo 8 de marzo: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

