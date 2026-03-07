Christian Domínguez rememoró su llegada al magazine después de la polémica que marcó su regreso a la televisión y su reencuentro con Karla Tarazona.

La despedida de Christian Domínguez de Préndete estuvo marcada por lágrimas y palabras de agradecimiento. El cantante y conductor se emocionó al recordar el papel que tuvo el programa en uno de los momentos más complejos de su vida pública. Tras el escándalo del llamado “auto-rana”, el espacio televisivo significó para él una nueva oportunidad en la pantalla chica. En el último programa, el artista destacó el respaldo que recibió del equipo durante su permanencia en el magazine.

Christian Domínguez se despide de Préndete entre lágrimas

Christian Domínguez protagonizó un emotivo momento durante la última emisión del programa Préndete, que cerró su etapa en la televisión este viernes 6 de marzo. El cantante y conductor no pudo contener las lágrimas al dirigirse al equipo y al público, agradeciendo por la oportunidad de formar parte del espacio y explicar el significado que tuvo para él en un momento complicado de su vida.

El líder de la Gran Orquesta Internacional rememoró que su llegada al magazine televisivo ocurrió luego del escándalo que protagonizó tras el ampay en el denominado “auto-rana”, episodio que provocó la ruptura de su relación con Pamela Franco. En ese contexto, el programa representó su regreso a la televisión y también le permitió reencontrarse laboralmente con Karla Tarazona, con quien más adelante retomó una relación sentimental.

“Yo quiero agradecerles porque fue el lugar donde pude sentarme y replantear mi vida y replantear muchas cosas. Quizá si no hubiera sido por ‘Préndete’, hubiera sido mucho más complicado”, dijo Christian Domínguez con lágrimas en los ojos.

Asimismo, el artista destacó el apoyo que recibió por parte del equipo de producción y de sus compañeros durante su permanencia en el programa, asegurando que nunca se sintió juzgado en medio de la polémica mediática que atravesaba.

“Me dieron un buen abrazo, un buen aliento y gracias, ustedes saben a qué me refiero. Estoy contento de haberlos conocido”, acotó.

Finalmente, el cantante expresó que guardará un cariño especial por todos quienes formaron parte del proyecto televisivo y confesó que la despedida le resultó especialmente emotiva. “Yo de por sí lloro cuando me voy de un lugar a otro lugar, pero como lo dije en un principio, hay un cariño especial con la gente que estuvo en ese momento”, sostuvo.

Magazine matutino de Domínguez y Tarazona llega a su fin y Panamericana apuesta por nuevo proyecto televisivo

El programa Préndete se despidió oficialmente de la televisión este viernes 6 de marzo. Sus conductores Christian Domínguez, Karla Tarazona, Rocío Miranda y Kurt Villavicencio confirmaron en vivo que el magazine dejará de emitirse tras más de tres años en la programación de Panamericana Televisión. El espacio matutino, dedicado a temas de farándula y entretenimiento, no logró consolidar buenos niveles de audiencia, según cifras de Kantar Ibope Media.

Durante la emisión final, Christian Domínguez fue el primero en anunciar el cierre del programa y aprovechó para agradecer al público que los acompañó durante su etapa al aire. El cantante recordó los momentos vividos dentro del set y destacó que el espacio también fue testigo de episodios importantes en su vida personal, como su reconciliación con Karla Tarazona.