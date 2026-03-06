Wapa.pe
Melissa Klug sufre al quedar atrapada en las Maldivas sin poder regresar a Perú por bombardeos

Alondra García Miró aparece en sus redes con insólita confesión en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte y Paolo Gurrero dieron por finalizada su relación.

    Alondra García Miró aparece en sus redes con insólita confesión en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero
    Alondra García Miró aparece en SUS REDES con insólita CONFESIÓN en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Alondra García Miró aparece en sus redes con insólita confesión en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

    La influencer Ana Paula Consorte sorprendió a la farándula peruana al anunciar que su relación con Paolo Guerrero llegó a su fin tras tres años juntos. En medio de esta noticia, la expareja del futbolista, Alondra García Miró, reapareció en redes sociales después de estar algunos días alejada y contó qué fue lo que ocurrió durante su ausencia.

    Hace poco se confirmó la ruptura entre Guerrero y Consorte, luego de que la propia bailarina brasileña revelara en un mensaje que ya se encontraba soltera desde hace algún tiempo. Sin embargo, hasta ahora no se conocen las razones exactas que habrían provocado el final de la relación entre la modelo y el delantero conocido como el ‘Depredador’.

    Por otro lado, Alondra García Miró llamó la atención de sus seguidores tras desaparecer brevemente de su cuenta de Instagram. Más tarde explicó que había salido del país junto a un grupo de amigas y aclaró el motivo de su ausencia en redes.

    “Desaparecí por motivos de recargar energías. Dormí solo 2 horas en el vuelo y luego tuvimos que esperar para poder hacer el check in así que en la tarde aproveché en descansar, pero ahora sí con la energía a tope”, comentó en una de sus historias.

    Posteriormente, la influencer compartió con sus seguidores algunos momentos de su viaje por Buenos Aires, Argentina. En una publicación desde la conocida Florería Atlántico, uno de los bares más populares de la ciudad, escribió: “Amé este lugar”.

    Finalmente, la empresaria peruana publicó una fotografía junto a tres amigas que la acompañan en esta escapada. “El mejor squad (equipo)”, escribió en otra historia de su cuenta oficial de Instagram.

     

     

    Alondra García Miró aparece en sus redes con insólita confesión en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

