Alondra García Miró aparece en SUS REDES con insólita CONFESIÓN en medio de ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La influencer Ana Paula Consorte sorprendió a la farándula peruana al anunciar que su relación con Paolo Guerrero llegó a su fin tras tres años juntos. En medio de esta noticia, la expareja del futbolista, Alondra García Miró, reapareció en redes sociales después de estar algunos días alejada y contó qué fue lo que ocurrió durante su ausencia.

Hace poco se confirmó la ruptura entre Guerrero y Consorte, luego de que la propia bailarina brasileña revelara en un mensaje que ya se encontraba soltera desde hace algún tiempo. Sin embargo, hasta ahora no se conocen las razones exactas que habrían provocado el final de la relación entre la modelo y el delantero conocido como el ‘Depredador’.

Por otro lado, Alondra García Miró llamó la atención de sus seguidores tras desaparecer brevemente de su cuenta de Instagram. Más tarde explicó que había salido del país junto a un grupo de amigas y aclaró el motivo de su ausencia en redes.

“Desaparecí por motivos de recargar energías. Dormí solo 2 horas en el vuelo y luego tuvimos que esperar para poder hacer el check in así que en la tarde aproveché en descansar, pero ahora sí con la energía a tope”, comentó en una de sus historias.

Posteriormente, la influencer compartió con sus seguidores algunos momentos de su viaje por Buenos Aires, Argentina. En una publicación desde la conocida Florería Atlántico, uno de los bares más populares de la ciudad, escribió: “Amé este lugar”.