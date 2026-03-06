Querida actriz de 'Al fondo hay sitio' revela grave accidente que sufrió en su casa: "Un proceso muy traumático"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Irma Maury, conocida por su papel de Doña Nelly en la serie 'Al fondo hay sitio', contó que hace un año sufrió un grave accidente en su hogar que le provocó una fractura de cadera.
La actriz peruana de 76 años confesó que la recuperación fue difícil, marcada por intensos dolores tras la cirugía, y que enfrentó un largo proceso para volver a caminar con normalidad, compartiendo su experiencia con sus seguidores.
Actriz Irma Maury relata el accidente que vivió en su casa
A través de sus redes sociales, la actriz de 'Mil oficios' compartió los difíciles momentos que vivió durante su recuperación. “Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes”, contó, recordando el esfuerzo que realizó para volver a movilizarse tras la cirugía.
Irma Maury explicó en su cuenta oficial de Facebook que el accidente sucedió en la madrugada, cuando cayó dentro de su casa y se fracturó la cadera. “Hoy hace un año tuve un accidente en casa y a consecuencia una fractura de cadera. Eran las 2:40 de la madrugada y solo atiné a llamar a mi querida amiga para que me auxiliara. Ella se encargó de contactar a Serenazgo y me trasladaron en ambulancia al Hospital de Ventanilla. Allí me hicieron una placa, pero no me querían decir que era una fractura”, escribió.
La actriz también expresó su agradecimiento al personal médico que la atendió. Posteriormente fue trasladada al Hospital Alberto Sabogal Sologuren, donde permaneció internada varios días.
“Durante los cinco días que estuve internada fui muy bien atendida. Salí de alta el día 9 y desde ese día tenía que caminar. El dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes, pero tenía que hacerlo. En mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos me necesitaban”, relató con emoción, en referencia a sus mascotas.
Maury confesó que la recuperación fue larga y complicada, pero su fe la ayudó a seguir adelante. “Fue todo ese proceso muy traumático para mí, pero gracias a Jehová Dios iba saliendo adelante, primero con andador sola y luego con ayuda”, comentó.
Finalmente, reflexionó sobre un año difícil, marcado no solo por el accidente, sino también por la pérdida de un familiar cercano.
“Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante. Ha sido un año difícil, más aún con la tristeza de haber perdido a mi hija/sobrina en mayo de 2024, porque eso era para mí y yo era la mamá que ella perdió. Solo le pido a Jehová Dios que me siga dando vida y salud hasta que se vayan mis hijitos, mis cuatro perritos y mi gatita Sombrita”, escribió la actriz, conocida por su amor y dedicación hacia los animales.