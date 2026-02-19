La paternidad de Hugo García ha sido objeto de rumores y especulaciones. El vidente Uriel aseguró que, según sus cartas, hay confusión sobre la relación de Isabella.

Hugo García se convertirá en papá por primera vez y la noticia emocionó a sus seguidores y amigos. El exchico reality tendrá un bebé con la modelo venezolana Isabella Ladera y desde el anuncio de la noticia, rumores se han disparado sobre la veracidad de la paternidad del influencer, por lo que surgió una predicción del vidente Uriel que causó gran sorpresa.

¿Hugo García es el padre del bebé que espera Isabella Ladera?

El vidente peruano Uriel se presentó en el programa radial de Onda Cero y leyó sus cartas del tarot al ser consultado sobre si Hugo García es el verdadero papá del hijo que espera la modelo Isabella Ladera. El acertado tarotista sorprendió al hablar de la situación que estaría pasando en lo íntimo de la influencer.

“Según lo que me dicen mis cartas, ella estaba entre dos amores, tengo que ser lo más sincero posible con ustedes, chicos. Ella está directamente entre dos amores y efectivamente, el tema de los tiempos, muchos han mencionado eso y sí, hay mucha confusión por parte de ella, bastante confusión”, comenzó diciendo.

Pese a las dudas de Ladera, Uriel acotó la respuesta que dieron sus cartas, reafirmando la paternidad del exintegrante de ‘Esto es Guerra’: “Pero según lo que me dicen mis cartas, sí, Hugo es el padre de su hijo, pero sí veo mucha confusión porque ella ha estado también saliendo con otro muchacho más, según lo que me dicen las cartas”.

Isabella Ladera sorprende al dudar de cuántos meses tiene

La influencer venezolana Isabella Ladera protagonizó la portada de la revista Hola USA, donde habló abiertamente sobre su embarazo y el momento personal que atraviesa. Sin embargo, una de sus respuestas durante la entrevista generó sorpresa y abrió nuevas interrogantes entre sus seguidores.

Durante la conversación, el periodista le preguntó directamente cuántos meses de gestación tiene. En lugar de precisar el tiempo, la expareja del cantante Beelé ofreció una respuesta imprecisa que rápidamente despertó comentarios en redes sociales, sobre todo por el contexto de su reciente relación con el modelo peruano, conocido por su paso por Esto es Guerra.

"Ay, es algo que todavía desconozco. Puede que tenga 5, 6, 7 u 8 meses... prefiero mantenerlo para mí", confesó Isabella, dejando en el aire la precisión del calendario.

Sus palabras llamaron la atención del público, ya que la relación con el modelo se hizo pública hace solo cuatro meses. Esta diferencia temporal ha generado dudas entre seguidores y usuarios en redes, quienes se preguntan si la gestación habría comenzado antes de lo que se creía.

La ausencia de una fecha clara sobre el inicio del embarazo ha intensificado las conjeturas en torno a la cronología de los hechos. La ambigüedad en su declaración, sumada al corto tiempo desde que se oficializó su romance, ha llevado a muchos a cuestionar cómo encajan los tiempos dentro de la historia sentimental de la influencer.