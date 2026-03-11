El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separación

El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Todo se derrumbó? Katia Condos y Federico Salazar asombraron al anunciar este miércoles 11 de marzo que su matrimonio ha llegado a su fin tras 30 años juntos. El escrito fue revelado por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.
Tras esta situación, muchos se preguntan qué fue lo que ocurrió, ya que hasta hace pocos días, Condos seguía comentando la cuenta de su aun esposo y apoyándolo en sus proyectos. ¿Cuál fue el detonante para terminar dicho matrimonio?
El mensaje de apoyo de Katia Condos a Federico Salazar
Hace algunos días, el periodista Federico Salazar compartió un video practicando Yoga: “Yo estaba recontra rígido y con varios problemas hasta que encontré @lacasaflexible . Adiós dolores y bienvenido cuerpo! Y @gabyotadelaire va a dar un taller gratuito este sábado...ya me apunté!”, escribió emocionado.
Al ver dicha publicación, Katia decidió comentar a su pareja con aplausos, en modo de apoyo al padre de sus hijos. Tras este comentario, usuarios se preguntan qué fue lo que ocurrió, si hace solo una semana, la artista seguía comentando y animando al conductor de América.