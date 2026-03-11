Wapa.pe
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separación

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su separación tras 30 años de matrimonio.

    El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separación
    El último mensaje de APOYO Y AMOR que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar SEPARACIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    El último mensaje de apoyo y amor que escribió Katia Condos a Federico Salazar hace solo 7 días antes de anunciar separación

    ¿Todo se derrumbó? Katia Condos y Federico Salazar asombraron al anunciar este miércoles 11 de marzo que su matrimonio ha llegado a su fin tras 30 años juntos. El escrito fue revelado por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

    Tras esta situación, muchos se preguntan qué fue lo que ocurrió, ya que hasta hace pocos días, Condos seguía comentando la cuenta de su aun esposo y apoyándolo en sus proyectos. ¿Cuál fue el detonante para terminar dicho matrimonio?

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Katia Condos y Federico Salazar sorprenden al anunciar su separación definitiva tras 30 años juntos

    El mensaje de apoyo de Katia Condos a Federico Salazar

    Hace algunos días, el periodista Federico Salazar compartió un video practicando Yoga: “Yo estaba recontra rígido y con varios problemas hasta que encontré @lacasaflexible . Adiós dolores y bienvenido cuerpo! Y @gabyotadelaire va a dar un taller gratuito este sábado...ya me apunté!”, escribió emocionado.

    Instagram: Federico Salazar
    Instagram: Federico Salazar

    Al ver dicha publicación, Katia decidió comentar a su pareja con aplausos, en modo de apoyo al padre de sus hijos. Tras este comentario, usuarios se preguntan qué fue lo que ocurrió, si hace solo una semana, la artista seguía comentando y animando al conductor de América.

     

