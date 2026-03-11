Magaly Medina DEJA EN SHOCK al exponer sus ASTRONÓMICAS GANANCIAS de su canal de YouTube en un mes

Magaly Medina expresó su satisfacción por las cifras de visualizaciones que ha alcanzado su podcast, el cual ha tenido una buena acogida entre su audiencia.

La conductora Magaly Medina volvió a captar la atención de sus seguidores al revelar los resultados que viene obteniendo con su podcast en YouTube, tanto en visualizaciones como en ingresos. La figura de la televisión peruana, conocida por liderar el programa de espectáculos Magaly TV, La Firme en ATV, compartió en sus redes sociales los números que evidencian el crecimiento de su proyecto en el ámbito digital.

A través de una reciente publicación en Instagram, la periodista mostró una captura con las estadísticas de su canal en YouTube, específicamente del espacio titulado “Magaly Medina El Podcast”. En la imagen se aprecia que el contenido logró superar los 2 millones de reproducciones en un solo mes, lo que refleja la rápida acogida que ha tenido entre los usuarios de la plataforma. Este avance no solo se ve en el volumen de vistas, sino también en el rendimiento económico que viene generando el contenido.

El gráfico difundido por la presentadora también dejó ver un dato que llamó la atención de los seguidores: el dinero obtenido mediante la monetización del canal.

Magaly muestra cuánto factura con su podcast de YouTube.

De acuerdo con la información mostrada, durante el último mes el podcast habría acumulado alrededor de US$4.844 en ingresos, lo que al tipo de cambio actual equivale aproximadamente a S/16.700. Esta cifra posiciona el canal de Magaly Medina como un caso destacado dentro del universo de creadores de contenido que buscan consolidarse en las plataformas digitales.

La difusión de estos números provocó múltiples reacciones en redes sociales. Varios usuarios resaltaron la capacidad de la conductora para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo de contenido y para fortalecer su presencia más allá de la televisión tradicional. Otros comentarios destacaron que alcanzar ganancias de ese nivel en poco tiempo suele ser un reto para quienes recién empiezan proyectos en internet.

Magaly Medina anuncia que incursionará en el streaming

En medio de este crecimiento digital, Magaly Medina también adelantó que prepara un nuevo paso en su carrera: el lanzamiento de su propio programa de streaming. Durante la edición del 6 de marzo de Magaly TV, La Firme, la conductora dio algunos detalles iniciales sobre esta iniciativa, señalando que comenzará de forma sencilla y desde su propio hogar, lo que representa un cambio hacia una producción más independiente.

La periodista dejó en claro que este proyecto no contará con socios ni grandes inversiones en su etapa inicial. “Así voy a empezar a streamear, chiquito nomás. Ahí en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía, no hay plata para cámaras, no hay plata para escenografías así rimbombantes, porque no hay, pues no hay, no hay”, sostuvo Medina durante la transmisión.