Dólar sufre radical cambio en su valor tras contundentes declaraciones de Trump: ¿En cuánto está?

Paul Michael anuncia su RUPTURA con Pamela López, pero algo pasa y se arrepiente: "Le deseo lo mejor"

Paul Michael confirma su separación de Pamela López . El anuncio, realizado en Instagram, fue inesperadamente eliminado poco después de ser publicado.

    El cantante Paul Michael generó sorpresa entre sus seguidores luego de informar públicamente que su relación con la influencer Pamela López había llegado a su fin. El mensaje fue difundido a través de sus historias de Instagram; sin embargo, poco después desapareció de la plataforma, lo que despertó diversas especulaciones.

    Paul Michael anuncia su separación de Pamela López

    En el comunicado, el integrante de la agrupación Combinación de la Habana señaló que ambos decidieron poner punto final a su romance tras una conversación y una reflexión conjunta sobre su situación personal.

    “Hemos decidido poner fin a nuestra relación personal. Esta decisión ha sido tomada luego de una reflexión serena y responsable por parte de ambos, priorizando siempre nuestro bienestar personal y el respeto es mutuo”, escribió.

    Asimismo, el artista dejó claro que no brindaría detalles sobre las razones que motivaron la ruptura con la trujillana. “Deseo dejar en claro que los motivos de esta separación se mantendrán en el ámbito estrictamente privado”, agregó.

    En su mensaje también aseguró que la decisión se tomó en buenos términos y que entre ambos continuará existiendo respeto. “Es importante señalar que esta decisión se ha tomado en buenos términos, manteniendo entre nosotros una relación cordial basada en el respeto y la consideración que siempre nos hemos tenido”, aseveró.

    Antes de finalizar el comunicado, Paul Michael dedicó unas palabras de despedida a Pamela López y le expresó sus mejores deseos para el futuro. “Desearle sinceramente lo mejor en su vida personal y en todos los proyectos que emprenda en adelante”.

    Paul Michael borra el comunicado de sus redes ¿Qué pasó?

    Pese a que el mensaje se difundió públicamente, el anuncio tuvo una corta duración en las redes sociales del cantante. Minutos después de compartirlo, Paul Michael eliminó el comunicado de sus historias, lo que generó dudas entre los usuarios.

    Hasta el momento, el artista no ha explicado por qué decidió retirar la publicación ni si su decisión responde a un cambio de postura o a una situación personal con Pamela López.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

