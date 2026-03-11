CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

Los vecinos de diversos distritos deberán prever el almacenamiento de agua durante los días en que se interrumpirá el servicio, debido a los trabajos de mantenimiento programados por Sedapal .

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que llevará a cabo cortes programados del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima entre el 12 y el 18 de marzo. Estas interrupciones responden a trabajos de limpieza de reservorios y del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

Las suspensiones del servicio impactarán zonas específicas de Chaclacayo, La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos, San Juan de Lurigancho e Independencia, en fechas y horarios distintos según cada sector.

Según lo informado por la empresa, los cortes comenzarán a las 8.00 a. m., 10.30 a. m. o 12.00 p. m., dependiendo del distrito y la zona afectada. El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día, aproximadamente a las 4.30 p. m. o 8.00 p. m.. La medida se debe principalmente a labores de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios y decantadores, con el objetivo de garantizar la calidad del agua que se distribuye en la capital.

Distritos y zonas afectadas por fecha

Jueves 12 de marzo

Chaclacayo:

Urbanización El Cuadro, sectores R2, R3, R4 y R5 (Sector 157).

Corte de 08:00 a 20:00.

La Molina:

Todo el distrito (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Corte de 10:30 a 16:30.

Santa Anita:

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Corte de 10:30 a 16:30.

Ate:

Urbanización Mayorazgo, Urbanización La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres (Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181).

Corte de 10:30 a 16:30.

San Luis y San Borja:

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis (Sector 3).

Corte de 10:30 a 16:30.

Chorrillos:

Área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Corte de 10:30 a 16:30.

Santiago de Surco:

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera y Av. Panamericana Sur (Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Corte de 10:30 a 16:30.

San Juan de Lurigancho:

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel (Sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

Corte de 10:30 a 16:30.

Independencia:

A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Sector 334).

Corte de 12:00 a 20:00.

Corte de agua por siete días: del 12 al 18 de marzo

Durante el periodo del 12 al 18 de marzo, Sedapal continuará aplicando cortes diarios del servicio en los mismos sectores de La Molina, Santa Anita, Ate, San Luis, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos y San Juan de Lurigancho, entre 10.30 a. m. y 4.30 p. m. Esto se debe a las labores de limpieza del Decantador N° 4 de la Planta N° 2.

La afectación se repetirá cada día en las mismas zonas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para almacenar agua y usarla de manera responsable durante las horas de suspensión.

Listado completo de zonas afectadas por distrito

Chaclacayo:

Urb. El Cuadro (R2-R5), Sector 157.

La Molina:

Todo el distrito (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Santa Anita:

Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas (Sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Ate:

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres (Sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180, 181).

San Luis / San Borja:

Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis (Sector 3).

Chorrillos:

Sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco:

Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Cerro Camacho, Cerro Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur (Sectores 87, 89, 296, 297, 298, 299).

San Juan de Lurigancho:

Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarrilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel.

Independencia:

A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo (Sector 334).

Sedapal precisó que la programación podría modificarse dependiendo de las condiciones técnicas y operativas, por lo que recomendó a los usuarios seguir la información a través de sus canales oficiales.

¿Falta de combustible afectará a camiones cisterna?

La empresa explicó que los cortes programados del servicio de agua potable se realizan para permitir trabajos de mantenimiento que garanticen la calidad del servicio. Estas interrupciones suelen anunciarse previamente mediante sus plataformas digitales para que los usuarios puedan prepararse, aunque en ocasiones se presentan emergencias que provocan suspensiones inesperadas.

En esos casos, el servicio suele restablecerse en un plazo aproximado de 24 horas, aunque algunas reparaciones pueden tardar más. De acuerdo con información recopilada por Infobae Perú, familias de San Juan de Lurigancho reportaron un corte imprevisto entre el sábado 7 y el martes 10 de marzo debido a una emergencia.

Vecinos del AA.HH. Señor de los Milagros, Coop. Fragata, AA.HH. San Miguel y otras zonas señalaron que el despliegue de camiones cisterna no fue suficiente para abastecer a todas las familias, lo que generó malestar. Algunos residentes relacionaron esta situación con la crisis del gas natural y la escasez de combustible en el país.

Ante estas versiones, la empresa aseguró a este medio que el aumento del precio del combustible no afectará el reparto gratuito de agua mediante camiones cisterna. También indicó que se enviaron cisternas a las zonas mencionadas y que la reparación de las tuberías concluye hoy, por lo que el servicio se restablecerá de forma progresiva.

“Respecto a la supuesta escasez de combustible, no es una posibilidad, la distribución por camiones cisterna está totalmente garantizada, siempre respetando los horarios y zonas establecidas por contrato”, indicaron.