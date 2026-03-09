La hija mayor de Jefferson Farfán vuelve a marcar tendencia al lucir un bikini clásico con el color más chic de la temporada. ¿Cuál es el tono que potencia el bronceado?

Maialén, hija de Jefferson Farfán, arrasa este verano 2026 con bikini del color que potencia el bronceado. | Composición Wapa

Maialén Farfán, hija del exfutbolista y empresario Jefferson Farfán, sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva publicación en Instagram. Aunque suele mantener un perfil discreto en redes, esta vez llamó la atención al lucir un glamoroso bikini durante la temporada de verano 2026.

La joven apostó por uno de los colores más chic que viene marcando tendencia desde 2025 y que, además, tiene la capacidad de resaltar el bronceado de forma natural. ¿De qué tono se trata? Aquí te lo contamos.



Maialen Farfán apuesta por el color amarillo mantequilla este verano

Amante de la moda, el buen vivir y el estilo, Maialén Farfán publicó recientemente en sus redes sociales una instantánea luciendo un bikini. Son pocas las veces que la influencer muestra su gusto por las prendas de baño, ya que normalmente comparte looks diarios, como carteras o cambios de estilo. Esta vez, decidió apostar por el color más chic de la temporada 2026, un tono que ya fue furor en 2025.

El post de Maialén Farfán ha generado comentarios no solo de sus amistades, sino también de la pareja actual de su padre, Xiomy Kanashiro, y de otros personajes de la farándula peruana.

En medio de la atención, el amarillo mantequilla ha llamado la atención de muchos fashionistas, consolidándose como un color en tendencia por aportar luz, suavidad y frescura a cualquier look. Perfecto para el verano, resalta el bronceado y combina con distintos estilos. Maialén lo eligió para su bikini de dos piezas, un traje clásico que realza su figura y logra un look veraniego chic y elegante.

Cómo combinar el amarillo mantequilla, la tendencia más chic de primavera

Amarillo mantequilla + marrón

La mezcla de amarillo mantequilla y marrón crea un equilibrio cálido y elegante. El marrón aporta profundidad y sobriedad, mientras el amarillo ilumina el look con suavidad. Es ideal para outfits minimalistas y sofisticados con prendas de punto, blazers o accesorios de piel.

Amarillo mantequilla + verde

El amarillo mantequilla combinado con verde logra un efecto natural y armónico, inspirado en los colores de la naturaleza. Tonos como oliva o salvia aportan calma y elegancia, mientras el amarillo suma luminosidad, creando looks frescos perfectos para el día.

Tendencia 2026: cómo combinar el amarillo mantequilla esta primera - verano.

Amarillo mantequilla + burdeos



El contraste entre amarillo mantequilla y burdeos genera una combinación intensa y sofisticada. El burdeos añade profundidad y carácter, mientras el amarillo suaviza el conjunto. Esta dupla es ideal para looks románticos o modernos con telas como lana, terciopelo o cuero.

Amarillo mantequilla + negro

El negro, símbolo de elegancia y poder, crea un contraste moderno con el amarillo mantequilla. Mientras el negro aporta fuerza y estructura, el amarillo añade luz y suavidad. Juntos logran un look sofisticado que puede destacar con prendas protagonistas.

Tendencia 2026: cómo combinar el amarillo mantequilla esta primera - verano.

Amarillo mantequilla + blanco