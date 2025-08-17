Generación Z: Conoce la tendencia que está dominando las calles y redes en 2025

Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Comodidad, guiños noventeros y estilo sin esfuerzo definen la tendencia en la moda de la Generación Z, que conquista calles y redes.

    La generación Z no solo consume moda: la transforma. En sus looks conviven prendas oversized, guiños retro y una búsqueda constante por piezas que mezclan comodidad, funcionalidad y personalidad. Su estética no sigue reglas rígidas; se trata más bien de expresar quiénes son a través de códigos urbanos cada vez más diversos. A continuación, los expertos de adidas te cuentan cuáles son las tendencias clave que están marcando su estilo.

    Generación Z: la moda que arrasa en 2025

    • Influencias noventeras y de principios de los 2000: La chaqueta Firebird, con su silueta deportiva clásica y líneas minimalistas, es una pieza emblemática. Perfecta para looks en capas o para darle un giro relajado a outfits más estructurados, encarna la mezcla de funcionalidad y nostalgia que busca esta generación.
    • Layering minimalista: La superposición de prendas básicas en tonos neutros o pasteles es fundamental. Poleras, camisas oversized y chalecos ligeros se combinan estratégicamente para crear volumen y textura sin sobrecargar el outfit. Este estilo funciona tanto para el día como para la noche.
    • Equilibrio entre lo casual y lo pulido: Jeans de corte recto, y accesorios minimalistas son la base para lograr una estética “effortless” que domina las calles y redes sociales. La funcionalidad es clave, con prendas que sirven tanto para un día de universidad como para planes nocturnos improvisados.
    • Zapatillas icónicas: Las adidas Superstar, con su diseño atemporal y punta shell toe inconfundible, se mantienen como el calzado favorito de la generación. Son la base para outfits versátiles que van desde jeans wide leg con cropped tops hasta pantalones cargo con hoodies oversized.

    Para la Generación Z, la moda combina comodidad, nostalgia y funcionalidad. Siluetas deportivas clásicas, superposiciones minimalistas y cortes rectos crean un estilo versátil y sin esfuerzo. Los looks se adaptan tanto al día como a la noche, mientras los accesorios discretos y el calzado icónico completan outfits que reflejan personalidad y autenticidad. Así, esta generación redefine la moda, mostrando que la estética y la practicidad pueden convivir sin perder actitud ni estilo.

