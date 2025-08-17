Generación Z: Conoce la tendencia que está dominando las calles y redes en 2025

La generación Z no solo consume moda: la transforma. En sus looks conviven prendas oversized, guiños retro y una búsqueda constante por piezas que mezclan comodidad, funcionalidad y personalidad. Su estética no sigue reglas rígidas; se trata más bien de expresar quiénes son a través de códigos urbanos cada vez más diversos. A continuación, los expertos de adidas te cuentan cuáles son las tendencias clave que están marcando su estilo.