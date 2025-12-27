Wapa.pe
La penúltima hija de Melissa Klug celebró sus 23 años en un ambiente íntimo, brillando con un coqueto y elegante vestido glam rodeada de familia y amigos.

    Melissa Lobatón celebró su cumpleaños 23 desde la intimidad de su hogar, deslumbrando con un mini vestido glam al más puro estilo Barbie. La hija de Melissa Klug se robó todas las miradas con un vibrante estilismo que la colocó en el radar de la moda.

    La fiesta, con una decoración sencilla pero elegante, estuvo rodeada de amigos y familiares. ¿Quieres descubrir cómo brilló en su día especial? No te pierdas todos los detalles en Wapa.pe.

    Melissa Lobatón Klug y la radiante celebración de su cumpleaños 23

    Melissa Lobatón Klug sorprendió con un look de alto estilo para celebrar sus 23 años. Dejando atrás los brillos y colores pastel, la hija de Melissa Klug optó por un mini vestido rojo que recuerda a los icónicos diseños glam de Barbie, con volumen y cuello halter de corte profundo.

    Para darle un toque sofisticado, combinó su vestido con un elegante saco sastre negro, elevando su estilismo nocturno a otro nivel. Su outfit, moderno y atrevido, la colocó en el radar de tendencias, demostrando que sabe cómo brillar en cualquier ocasión.

    Vestido rojo: estilo y actitud en tu cumpleaños

    Apostar por un vestido rojo para celebrar un cumpleaños es todo un statement de estilo y confianza. Este color no solo llama la atención, sino que transmite energía, pasión y sofisticación.

    Elegir un diseño con volumen, corte halter o detalles glam eleva el look, convirtiéndolo en protagonista de la celebración. Es la forma perfecta de combinar elegancia y actitud, marcando tendencia y dejando huella en cualquier evento.

    Melissa Lobatón estuvo en el foco de atención en el verano 2025 tras los rumores sobre un supuesto embarazo. Sus seguidores comenzaron a especular, generando gran expectativa. Sin embargo, la penúltima hija de Melissa Klug desmintió la información y aclaró sus publicaciones.

    Aprovechando la oportunidad, lució un impresionante bikini artesanal que combina crochet y neopreno. Con su estilo único y actitud fresca, dejó claro que está lista para disfrutar del verano y poner fin a las especulaciones. Su diseño, con negro como base y detalles en verde y naranja, resaltó creatividad y elegancia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

