Melissa Lobatón deslumbra en su cumpleaños 23 con mini vestido rojo al estilo Barbie glamÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Melissa Lobatón celebró su cumpleaños 23 desde la intimidad de su hogar, deslumbrando con un mini vestido glam al más puro estilo Barbie. La hija de Melissa Klug se robó todas las miradas con un vibrante estilismo que la colocó en el radar de la moda.
La fiesta, con una decoración sencilla pero elegante, estuvo rodeada de amigos y familiares. ¿Quieres descubrir cómo brilló en su día especial? No te pierdas todos los detalles en Wapa.pe.
LEER MÁS: Los looks de las famosas peruanas en Navidad: de Natalie Vertiz y Luciana Fuster a Magaly Medina y más
Melissa Lobatón Klug y la radiante celebración de su cumpleaños 23
Melissa Lobatón Klug sorprendió con un look de alto estilo para celebrar sus 23 años. Dejando atrás los brillos y colores pastel, la hija de Melissa Klug optó por un mini vestido rojo que recuerda a los icónicos diseños glam de Barbie, con volumen y cuello halter de corte profundo.
Para darle un toque sofisticado, combinó su vestido con un elegante saco sastre negro, elevando su estilismo nocturno a otro nivel. Su outfit, moderno y atrevido, la colocó en el radar de tendencias, demostrando que sabe cómo brillar en cualquier ocasión.
TAMBIÉN LEER: Vania Bludau cambia su imagen y cautiva con un vestido maxi tropical antes de celebrar Navidad
Vestido rojo: estilo y actitud en tu cumpleaños
Apostar por un vestido rojo para celebrar un cumpleaños es todo un statement de estilo y confianza. Este color no solo llama la atención, sino que transmite energía, pasión y sofisticación.
Elegir un diseño con volumen, corte halter o detalles glam eleva el look, convirtiéndolo en protagonista de la celebración. Es la forma perfecta de combinar elegancia y actitud, marcando tendencia y dejando huella en cualquier evento.
Melissa Lobatón deslumbra este verano con bikini artesanal chic
Melissa Lobatón estuvo en el foco de atención en el verano 2025 tras los rumores sobre un supuesto embarazo. Sus seguidores comenzaron a especular, generando gran expectativa. Sin embargo, la penúltima hija de Melissa Klug desmintió la información y aclaró sus publicaciones.
Aprovechando la oportunidad, lució un impresionante bikini artesanal que combina crochet y neopreno. Con su estilo único y actitud fresca, dejó claro que está lista para disfrutar del verano y poner fin a las especulaciones. Su diseño, con negro como base y detalles en verde y naranja, resaltó creatividad y elegancia.