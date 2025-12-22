Vania Bludau cambia su imagen y cautiva con un vestido maxi tropical antes de celebrar NavidadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Vania Bludau vuelve a imponer estilo al sorprender a sus seguidores de Instagram con un radical cambio de look que la hace lucir más joven y radiante. La modelo apostó por un corte en tendencia este 2025, que promete arrasar en 2026, marcando su regreso a los reflectores con una imagen renovada. Además, deslumbró con un vestido en el color más chic de la temporada, justo a vísperas de Navidad.
¿Cuál fue el look renovado de Vania Bludau?
A través de sus redes sociales, la ex chica reality sorprendió con un cambio de look a vísperas de iniciar 2026, compartiendo una serie de fotos bajo la descripción “Almost Xmas”. Su transformación incluye el estilo más chic de la temporada 2025: un flequillo cortina con corte mariposa que aporta frescura y juventud a su imagen.
Para complementar, eligió un vestido maxi veraniego en rojo, ideal para las fiestas y la temporada navideña. Este conjunto combina tendencias actuales con un toque sofisticado, consolidando a la modelo como un referente de estilo que sabe cómo marcar la pauta en moda y looks festivos.
Flequillo cortina 2025: tendencia que realza tu rostro
El flequillo cortina se ha convertido en la gran tendencia capilar de 2025. Su popularidad se debe a su versatilidad: se adapta a distintos tipos de rostro y largos de cabello, aportando un toque fresco y moderno a cualquier look.
Este estilo no solo enmarca el rostro de manera sutil, sino que también suaviza rasgos y aporta equilibrio, haciendo que los ojos y pómulos se vean más destacados. Además, el flequillo cortina es fácil de estilizar y combina con peinados lisos, ondulados o con textura natural, lo que lo convierte en la opción favorita de influencers y celebridades. Sin duda, es el corte perfecto para renovar tu imagen este año.