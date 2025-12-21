Ivana Yturbe enternece en redes al compartir una sesión familiar previa a Navidad, donde los looks coordinados reflejan armonía, estilo y espíritu festivo.

Ivana Yturbe, modelo e influencer, reafirma su estatus como referente de moda y estilo en una de las temporadas más especiales del año. Fiel a su elegancia natural y a su afinado ojo para las tendencias, la it girl peruana compartió recientemente una entrañable sesión de fotos familiar previa a Navidad.

En un ambiente cálido y armonioso, Ivana y los suyos apostaron por matching outfits que reflejan unión, sofisticación y espíritu festivo.

Ivana Yturbe y su familia protagonizan sesión con outfits coordinados

A través de su cuenta de Instagram, Ivana Yturbe y su familia protagonizaron una tierna sesión de fotos a pocos días de celebrar la Navidad. La modelo y el futbolista decidieron capturar este momento especial junto a sus hijos, apostando por outfits coordinados que refuerzan el mensaje de unión.

Cabe recordar que, en 2024, Ivana sorprendió al compartir una serie de postales navideñas con tres looks distintos, marcando pauta en estilismo festivo. Esta vez, la familia optó por un total white, una elección que evoca paz, armonía y elegancia atemporal, consolidándose como una de las tendencias más fuertes para las celebraciones de fin de año.

El blanco navideño: elegancia atemporal para looks festivos

El blanco se consolida como uno de los tonos protagonistas de la Navidad, evocando luz, pureza y sofisticación en cada estilismo. Lejos de ser un color plano, esta tonalidad se reinventa en prendas con texturas ricas como satén, lana, tweed o encaje, ideales para elevar cualquier look festivo.