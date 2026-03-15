Premios Oscar 2026 EN VIVO por HBO Max: ver la gala ONLINE, horarios y todo sobre la ceremonia

La 98.ª edición de los Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, reconociendo lo mejor del cine mundial y transmitida por TNT y HBO Max.

Los Oscar son la premiación más esperada del mundo del entretenimiento. | Foto: The Sunday Guardian

Los Oscar son la premiación más esperada del mundo del entretenimiento. | Foto: The Sunday Guardian

La temporada de premios de Hollywood llega a su momento más esperado con la 98.ª edición de los Oscar 2026, que se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles. La ceremonia reunirá a las principales estrellas del cine mundial en una noche dedicada a reconocer lo mejor de la industria cinematográfica. TNT y HBO Max emitirán la gala.

¿A qué hora ver los Premios Oscar 2026 en Latinoamérica?

La cobertura televisiva comenzará con la tradicional alfombra roja, donde actores, directores y celebridades mostrarán sus looks antes de ingresar a la ceremonia.

Los horarios para ver la gala en distintos países son los siguientes:

Pre-show y alfombra roja

México: 4.00 p. m.

Perú y Colombia: 5.00 p. m.

Argentina y Chile: 7.00 p. m.

Ceremonia principal

México: 5.00 p. m.

Perú y Colombia: 6.00 p. m.

Argentina y Chile: 8.00 p. m.

¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en TV y streaming?

La transmisión oficial para Latinoamérica estará disponible a través de:

TNT, con comentarios en español

HBO Max, mediante streaming en vivo (INGRESA A ESTE LINK PARA VER LA GALA)

La previa estará conducida por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún, quienes presentarán el programa desde Los Ángeles con acceso directo a los nominados durante su paso por la alfombra roja.

Conan O’Brien será el anfitrión de los Oscar 2026

El encargado de conducir la gala será el reconocido comediante y presentador estadounidense Conan O’Brien, ganador del Premio Emmy y una de las figuras más populares de la televisión en Estados Unidos.

Actores invitados y presentadores en la ceremonia

La ceremonia contará con una larga lista de celebridades encargadas de presentar premios durante la noche. Entre las figuras confirmadas destacan:

Adrien Brody

Kieran Culkin

Mikey Madison

Zoe Saldaña

Javier Bardem

Chris Evans

Demi Moore

Robert Downey Jr.

Anne Hathaway

Pedro Pascal

Nicole Kidman

Gwyneth Paltrow

Channing Tatum

Sigourney Weaver.

Presentaciones musicales durante los Oscar

La ceremonia también incluirá actuaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas.

Entre los momentos destacados se encuentra la interpretación de la canción “Golden”, nominada al Oscar y perteneciente a la película Demon Hunters, que será presentada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.