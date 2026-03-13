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¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?

Este domingo se entregarán los Premios Oscar 2026, que reconocen a las mejores películas, interpretaciones y producciones del último año. A continuación, todos los detalles para seguir la ceremonia en streaming y en TV.

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    ¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?
    ¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?
    ¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?

    La industria del cine se prepara para la 98.ª edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, en pleno corazón de Hollywood.

    El evento, que contará nuevamente con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien, podrá verse en vivo y en directo a través de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO y del servicio de TV satelital de DIRECTV.

    Cobertura completa desde la alfombra roja

    La velada comenzará con una previa imperdible que incluirá la tradicional alfombra roja, con la llegada de las principales celebridades y estrellas de la noche.

    La cobertura de la “red carpet” será transmitida, a partir de las 15:00, por la señal E!, disponible en DGO y en los canales 222 y 1222 HD (608 en Uruguay) de DIRECTV.

    Ceremonia en vivo

    Y desde las 18:00, la ceremonia de los Oscar 2026 se podrá seguir a través de HBO Max y de la señal TNT, disponible en DGO y en los canales 502 y 1502 HD (454 en Uruguay) de DIRECTV.

    Las películas y actuaciones más destacadas

    Entre las principales producciones nominadas a Mejor película se encuentran 'Pecadores', que batió un récord con 16 candidaturas, 'Una batalla tras otra', que alcanzó las 13, 'Marty Supremo', 'Hamnet', 'Valor sentimental' y 'Sueños de trenes', entre otras.

    En la categoría de Mejor actor protagónico se destacan Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Michael B. Jordan ('Pecadores'), Timothée Chalamet ('Marty Supremo'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y Wagner Moura ('El agente secreto').

    Por su parte, la de Mejor actriz incluye a Rose Byrne, ('If I Had Legs I’d Kick You'), Emma Stone ('Bugonia'), Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Kate Hudson ('Song Sung Blue') y Jessie Buckley ('Hamnet'), quien se perfila como la principal favorita, tras arrasar en la temporada de premios.

    ¿Cómo acceder a DGO, la única plataforma que tendrá todo el Mundial?

    DGO es la plataforma perfecta para cinéfilos, fanáticos del deporte y amantes de las series. Con un catálogo extenso y fácil acceso, garantiza una experiencia única de entretenimiento en cualquier momento y lugar. Y este año, a través de la señal DSPORTS, será la única que ofrecerá los 104 partidos que se disputarán en la Copa Mundial de la FIFA.

    Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial https://www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

    Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos deportivos y espectáculos.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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