¿Cómo ver los Premios Oscar 2026 en streaming y TV?

Este domingo se entregarán los Premios Oscar 2026 , que reconocen a las mejores películas, interpretaciones y producciones del último año. A continuación, todos los detalles para seguir la ceremonia en streaming y en TV.

La industria del cine se prepara para la 98.ª edición de los Premios Oscar, que tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, en pleno corazón de Hollywood.

El evento, que contará nuevamente con la conducción del comediante y presentador Conan O’Brien, podrá verse en vivo y en directo a través de la plataforma de TV en vivo y streaming DGO y del servicio de TV satelital de DIRECTV.

Cobertura completa desde la alfombra roja

La velada comenzará con una previa imperdible que incluirá la tradicional alfombra roja, con la llegada de las principales celebridades y estrellas de la noche.

La cobertura de la “red carpet” será transmitida, a partir de las 15:00, por la señal E!, disponible en DGO y en los canales 222 y 1222 HD (608 en Uruguay) de DIRECTV.

Ceremonia en vivo

Y desde las 18:00, la ceremonia de los Oscar 2026 se podrá seguir a través de HBO Max y de la señal TNT, disponible en DGO y en los canales 502 y 1502 HD (454 en Uruguay) de DIRECTV.

Las películas y actuaciones más destacadas

Entre las principales producciones nominadas a Mejor película se encuentran 'Pecadores', que batió un récord con 16 candidaturas, 'Una batalla tras otra', que alcanzó las 13, 'Marty Supremo', 'Hamnet', 'Valor sentimental' y 'Sueños de trenes', entre otras.

En la categoría de Mejor actor protagónico se destacan Leonardo DiCaprio ('Una batalla tras otra'), Michael B. Jordan ('Pecadores'), Timothée Chalamet ('Marty Supremo'), Ethan Hawke ('Blue Moon') y Wagner Moura ('El agente secreto').

Por su parte, la de Mejor actriz incluye a Rose Byrne, ('If I Had Legs I’d Kick You'), Emma Stone ('Bugonia'), Renate Reinsve ('Valor sentimental'), Kate Hudson ('Song Sung Blue') y Jessie Buckley ('Hamnet'), quien se perfila como la principal favorita, tras arrasar en la temporada de premios.

¿Cómo acceder a DGO, la única plataforma que tendrá todo el Mundial?

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