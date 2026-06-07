Kyara Villanella , que solía acompañar a su madre Keiko Fujimori en campañas políticas, ahora es conocida por desafiar sus opiniones sobre el aborto en casos de violación. Descubre quién es esta joven y cuál es su postura.

Kyara Villanella Fujimori ha estado en el ojo público desde su infancia. Nació en 2007 y, como hija mayor de Keiko Fujimori, participó junto a su madre en varios intentos por alcanzar la presidencia, involucrándose en sesiones de fotos, eventos del partido y los tradicionales desayunos durante las elecciones. Durante años, su imagen se ligó al ámbito político de una de las figuras más influyentes del Perú.

No obstante, a principios de este año, la joven se alejó de una de las opiniones más controversiales de la líder de Fuerza Popular. Tras reafirmar en una entrevista que, incluso en casos de violación, aconsejaría continuar con el embarazo e indicar que esperaría lo mismo de sus hijas, Kyara publicó un comunicado en el que expresó su desacuerdo.

Kyara Villanella postuló al Miss Perú La Pre hace 4 años.

¿Quién es Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori?

A pesar de su presencia en numerosas actividades junto a Keiko Fujimori, poco se conocía sobre Kyara hasta las elecciones de 2021. Inicialmente apareció en 'Esto es guerra' con su madre y su hermana menor, y después participó en 'Magaly TV: la firme'. Esta aparición la convirtió en una figura popular en redes sociales.

“Sé que algunos odian a mi mamá”. "No elegí mi familia, amo a mi familia, no importa lo que digan", expresó.

También destacó el papel de Mark Vito como su padre. Considera al tiktoker como un gran apoyo y lo define como un buen padre. Además, mantiene una relación cercana con sus amigos.

¿A qué se dedica la hija de Keiko Fujimori?

Como hija de una figura política, Kyara Villanella ha cultivado su imagen en redes sociales, así como en el modelaje y los concursos de belleza. Aunque su exposición mediática estuvo ligada por años a la trayectoria política de su madre, también impulsó proyectos en entretenimiento y moda.

Uno de sus primeros logros ocurrió a comienzos de 2022, cuando participó en el Miss Perú La Pre. Su participación despertó mucho interés por ser hija de Keiko Fujimori, al igual que Gaela Barraza, hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza, y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac. Las tres lograron destacar y fueron parte de las ganadoras.

Además, Kyara incursionó en el modelaje comercial. Junto a Gaela Barraza, fue la imagen de una línea de ropa creada por la empresaria Alejandra Baigorria, consolidándose en el ámbito de la moda. También es activa en redes sociales, donde comparte detalles de su vida diaria y su rutina de ejercicios.

Kyara Villanella y la polémica con su madre Keiko Fujimori por aborto en caso de abuso

Este año, Kyara Villanella volvió a ser noticia al oponerse abiertamente a una de las opiniones controversiales de su madre, Keiko Fujimori. La polémica surgió cuando, en una entrevista, la líder de Fuerza Popular reiteró que, incluso en casos de violación, aconsejaría continuar con el embarazo y que ese sería su consejo para sus hijas.

Estas declaraciones iniciaron un amplio debate en redes sociales y llevaron a que la joven de 18 años respondiera directamente. A través de su cuenta de Instagram, la influencer dejó claro que no está de acuerdo con su madre y defendió su derecho a tener una opinión independiente.