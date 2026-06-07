Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Cuatro días libres por las Elecciones del 7 de junio: conoce los requisitos y beneficiarios de la medida

¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes

Kyara Villanella, que solía acompañar a su madre Keiko Fujimori en campañas políticas, ahora es conocida por desafiar sus opiniones sobre el aborto en casos de violación. Descubre quién es esta joven y cuál es su postura.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes
    ¿Quién es Kyara Villanella?
    ¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes

    Kyara Villanella Fujimori ha estado en el ojo público desde su infancia. Nació en 2007 y, como hija mayor de Keiko Fujimori, participó junto a su madre en varios intentos por alcanzar la presidencia, involucrándose en sesiones de fotos, eventos del partido y los tradicionales desayunos durante las elecciones. Durante años, su imagen se ligó al ámbito político de una de las figuras más influyentes del Perú.

    No obstante, a principios de este año, la joven se alejó de una de las opiniones más controversiales de la líder de Fuerza Popular. Tras reafirmar en una entrevista que, incluso en casos de violación, aconsejaría continuar con el embarazo e indicar que esperaría lo mismo de sus hijas, Kyara publicó un comunicado en el que expresó su desacuerdo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Jaime Bayly decide no respaldar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y usuarios destacan detalle singular: "Te colocaste el sombrero"

    Kyara Villanella postuló al Miss Perú La Pre hace 4 años.
    Kyara Villanella postuló al Miss Perú La Pre hace 4 años.

    ¿Quién es Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori?

    A pesar de su presencia en numerosas actividades junto a Keiko Fujimori, poco se conocía sobre Kyara hasta las elecciones de 2021. Inicialmente apareció en 'Esto es guerra' con su madre y su hermana menor, y después participó en 'Magaly TV: la firme'. Esta aparición la convirtió en una figura popular en redes sociales.

    “Sé que algunos odian a mi mamá”. "No elegí mi familia, amo a mi familia, no importa lo que digan", expresó.

    También destacó el papel de Mark Vito como su padre. Considera al tiktoker como un gran apoyo y lo define como un buen padre. Además, mantiene una relación cercana con sus amigos.

    ¿A qué se dedica la hija de Keiko Fujimori?

    Como hija de una figura política, Kyara Villanella ha cultivado su imagen en redes sociales, así como en el modelaje y los concursos de belleza. Aunque su exposición mediática estuvo ligada por años a la trayectoria política de su madre, también impulsó proyectos en entretenimiento y moda.

    Uno de sus primeros logros ocurrió a comienzos de 2022, cuando participó en el Miss Perú La Pre. Su participación despertó mucho interés por ser hija de Keiko Fujimori, al igual que Gaela Barraza, hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza, y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac. Las tres lograron destacar y fueron parte de las ganadoras.

    Además, Kyara incursionó en el modelaje comercial. Junto a Gaela Barraza, fue la imagen de una línea de ropa creada por la empresaria Alejandra Baigorria, consolidándose en el ámbito de la moda. También es activa en redes sociales, donde comparte detalles de su vida diaria y su rutina de ejercicios.

    Kyara Villanella y la polémica con su madre Keiko Fujimori por aborto en caso de abuso

    Este año, Kyara Villanella volvió a ser noticia al oponerse abiertamente a una de las opiniones controversiales de su madre, Keiko Fujimori. La polémica surgió cuando, en una entrevista, la líder de Fuerza Popular reiteró que, incluso en casos de violación, aconsejaría continuar con el embarazo y que ese sería su consejo para sus hijas.

    Estas declaraciones iniciaron un amplio debate en redes sociales y llevaron a que la joven de 18 años respondiera directamente. A través de su cuenta de Instagram, la influencer dejó claro que no está de acuerdo con su madre y defendió su derecho a tener una opinión independiente.

    “Tengo 18 años, soy adulta y tengo mi propia opinión. Mi perspectiva en casos hipotéticos —como una violación— sería optar por el aborto, tanto para mí como para una niña de ocho años. En este sentido, no concuerdo con lo que dijo mi madre. Ser familia no implica pensar igual”, manifestó la joven.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Quién es Kyara Villanella? La hija de Keiko Fujimori que marcó distancia de su madre en redes
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Kyara Villanella sorprende al presentar a su novio en pleno 'live' de cocina con Keiko Fujimori

    Isabel Acevedo presenta a sus 'HIJOS' mientras todos hablan de la BODA de Christian y Karla

    Eva Ayllón impacta con mensaje a Mónica Torres en medio de rumores de divorcio con su hijo Carlos Ayllón: "Sabes que..."

    ¿Confirmó la SEPARACIÓN? Hijo de Eva Ayllón publica mensaje ignorando a Mónica Torres en medio de rumores

    Jaime Bayly decide no respaldar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y usuarios destacan detalle singular: "Te colocaste el sombrero"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza