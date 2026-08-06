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¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

Una grabación reciente en redes sociales exhibe el desconcierto de Naldy Saldaña cuando César Sánchez aparece repentinamente durante una transmisión en directo y le sujeta la mano.

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    Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez
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    En medio de la polémica desatada por la denuncia de Naldy Saldaña, se ha revelado un video nuevo en el que figura junto a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. La grabación es de una transmisión en vivo donde la artista, inicialmente radiante al lado de Fiorella Castillo, cambia su expresión tras la llegada del músico.

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    Reacción de Naldy Saldaña ante la aparición de César Sánchez

    En el video compartido en redes, Naldy Saldaña y Fiorella Castillo conversan animadamente. No obstante, todo cambia cuando César Sánchez se aproxima inesperadamente y agarra la mano de Saldaña, sorprendiendo a la cantante.

    Las imágenes muestran cómo mientras Fiorella Castillo se aproxima para hablar con su compañera, César Sánchez la sorprende por detrás y le toma la mano a Naldy. Saldaña reacciona de inmediato diciendo: "¡Au!", y retira su mano, cambiando visiblemente su gesto.

    Luego del momento, Naldy Saldaña mira a la cámara con una expresión muy distinta a la que tenía antes.

    La divulgación de estas imágenes ocurre después de que Saldaña denunciara tocamientos indebidos y compartiera públicamente sus vivencias durante su tiempo en La Bella Luz. Este nuevo material ha provocado interés, ya que muestra la reacción de la cantante justo en el instante en que César Sánchez aparece inesperadamente durante una transmisión en vivo con su compañera de entonces.

    Apoyo a Naldy Saldaña tras la revelación del video

    El video ha generado un gran número de comentarios en redes. Muchos han destacado el evidente cambio en la expresión de Naldy Saldaña tras el contacto de César Sánchez.

    "Se nota que ella se siente incómoda", mencionó un usuario. Otro expresó: "Ella estaba sonriendo y todo cambió cuando este sujeto le tomó la mano. Es claro el malestar".

    SOBRE EL AUTOR:
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    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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