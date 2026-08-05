Naldy Saldaña PONE EN JAQUE comunicado de La Bella Luz y acusa a la orquesta de DEFENDER AL DIRECTOR: "Que he tenido algo..."

Naldy Saldaña apareció en Magaly TV: La Firme y criticó fuertemente el comunicado de La Bella Luz que rechazó tocamientos indebidos. ¿Qué estrategia se está preparando para defender al director?

Naldy Saldaña, exmiembro de La Bella Luz, estuvo en el programa de Magaly Medina, donde se refirió al reciente comunicado de la agrupación que expresó apoyo hacia ella y anunció la separación de César Chávez Chavesta mientras se investigan acusaciones de acoso y tocamientos inapropiados. Sin embargo, Saldaña detalló un inquietante plan de los directivos para defender al acusado.

Naldy Saldaña critica comunicado de La Bella Luz y revela maniobra en defensa del director

La artista se presentó en el programa de Magaly Medina, donde expuso el comunicado de La Bella Luz luego de que los directivos no le brindaran apoyo tras su denuncia por acoso y tocamientos indebidos cometidos por César Chávez Chavesta, su director musical.

“Ante la denuncia pública de una exintegrante de nuestra organización, rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad, la integridad y el bienestar de las personas. Expresamos nuestra solidaridad a la Srta. Naldy Saldaña, lamentando profundamente lo sucedido y esperando que ninguna persona pase por situaciones similares”, se lee en el comunicado publicado en redes sociales, donde también informaron sobre la suspensión del acusado mientras duren las investigaciones.

El anuncio fue criticado por los seguidores de la orquesta, quienes señalaron la falta de apoyo a su colaboradora, y Magaly Medina compartió esa opinión, ya que, a pesar de la disposición que mostraron, Saldaña reveló una preocupante estrategia que preparan para defender al acusado.

Se habría mentido asegurando que su defensa entregó los videos de seguridad a su exintegrante para que ella emprendiera acciones legales y que le brindaron facilidades, pero en una reciente conversación, la cuestionaron por mostrar esas imágenes.

“Me duele mucho, es evidente que las imágenes están y aún así dicen que las van a analizar. Yo les mostré los videos y dijeron 'qué raro, por qué esperé tanto. Que es maldad que grabé, y que ya hubieran actuado contra el caso. Les dije 'si con pruebas ustedes no hacen nada, imaginen sin ellas”, comentó entre lágrimas.

Además, se enteró de un rumor destinado a limpiar el nombre del acusado: inventar un supuesto romance entre ambos para justificar los videos.

“No me sorprendería que digan que fui pareja o tuve algo con él. No me asombraría porque ya muchas personas me han dicho eso y me parece muy bajo intentar cubrir estas situaciones evidentes con dichos argumentos”, añadió.