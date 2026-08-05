Kenji Fujimori NO CALLA MÁS y revela el verdadero estado de su relación con Keiko Fujimori: "Mi familia es..."

Kenji Fujimori volvió al centro de atención al expresar su percepción sobre su relación con su hermana, la presidenta Keiko Fujimori. En una entrevista con 'Panamericana TV', el excongresista y presentador del pódcast 'Tampoco Tampódcast' enfrentó rumores respecto a una supuesta separación familiar y explicó por qué decidió no participar en la ceremonia presidencial. Sus declaraciones destacaron la manera en que define quiénes considera realmente su familia.

¿Qué comentó Kenji Fujimori sobre su vínculo con Keiko?

En diálogo con la periodista Thaís Casalino, Kenji abordó si se había comunicado con su hermana tras su presidencia. Aclaró que no existe un conflicto entre ambos y afirmó que las relaciones familiares no tienen que ser de dominio público.

"No estamos enemistados. Las personas piensan que hay conflicto, pero los deseos de buena fe son privados. No todo debe hacerse público o frente a cámaras. Los proyectos de vida son personales", comentó.

Más adelante, al preguntársele si envía saludos a su hermana presidenta, Kenji afirmó que siempre espera lo mejor para ella y para todas las nuevas autoridades en funciones.

"Le mando saludos, deseándole lo mejor, no solo a ella, sino a todas las nuevas autoridades porque los ciudadanos queremos que cada día sea mejor", agregó.

¿Por qué Kenji no estuvo en la juramentación y qué opina sobre su familia?

Durante la entrevista, también se discutió su ausencia en la ceremonia de toma de mando de Keiko. Kenji explicó que ha decidido alejarse completamente de la política para centrarse en el contenido digital de su pódcast.

"Estoy completamente desligado de la política desde que el pódcast comenzó. Es 100% entretenimiento. Al inicio, la gente pensaba que sería un proyecto político, pero desde que aclaré 'Cero política', he dejado de lado todo eso. He vivido más de 30 años en política y ahora prefiero mantener mi vida privada aparte...", detalló.

Sin embargo, lo que más llamó la atención sucedió cuando en presencia de su esposa Érika se le preguntó sobre su entorno familiar. En ese momento, Kenji aclaró quiénes forman su círculo actual.

"Mi familia es Érika, mi suegra, y disfrutamos mucho juntos", declaró. Al recordarle que Keiko también es parte de su familia, su esposa respondió brevemente: "Le toca".