Jaime Bayly asegura que su hermana despilfarró la fortuna de su madre y luego le exigía más dinero

Jaime Bayly compartió un conflicto familiar donde su hermana dilapidó una herencia de su madre y luego la demandó al considerar insuficiente el dinero recibido.

Jaime Bayly no dudó en exponer a su hermana tras exigir más dinero, pese a que ya le adelantaron su herencia.

Jaime Bayly no dudó en exponer a su hermana tras exigir más dinero, pese a que ya le adelantaron su herencia.

El autor Jaime Bayly ha sorprendido al revelar detalles de una controversia familiar que incluyó a su hermana, su madre y una considerable cantidad de dinero otorgada como herencia en vida. Según describió, su hermana habría recibido una fortuna que perdió por decisiones económicas que no alcanzaron los resultados esperados.

Durante una intervención en su canal de YouTube y una columna personal, el exconductor de 'El francotirador' narró cómo la situación provocó una separación en su familia. Mencionó que su hermana, al quedarse sin recursos, decidió tomar medidas legales contra su madre y algunos hermanos al considerar el dinero insuficiente.

Hermana de Jaime Bayly pierde herencia familiar

Jaime Bayly detalló que tiempo atrás su madre le dio a su hermana una suma importante como herencia anticipada. El escritor la describió como una cantidad significativa destinada a beneficiar a su hermana.

Relató que su hermana perdió esos recursos tras inversiones que no prosperaron. Según su versión, ella confió en personas incorrectas y fue víctima de malas decisiones o estafas, aunque estos aspectos son parte del relato público de Bayly.

"Mi hermana encontró una forma inexplicable de perder esa fortuna. Ha hecho que ese patrimonio, una herencia en vida, se desvanezca", manifestó.

La madre de Jaime Bayly quedó envuelta en la controversia cuando su hija presentó demandas contra ella y otros familiares por considerar injusta la herencia recibida, lo que provocó un distanciamiento de la familia.

Bayly cuenta que su hermana necesita fondos para litigios familiares

El conflicto adquirió otra dimensión cuando Jaime Bayly compartió que su hermana le envió un largo mensaje, expresando arrepentimiento por algunas de sus decisiones. Según el escritor, ella reconoció problemas con sus inversiones y describió su experiencia con el dinero de manera despectiva.

Sin embargo, lo que más impactó del relato fue la decisión de su hermana de llevar a la justicia a su madre y a algunos hermanos.

"Me dijo que lamentaba haber demandado a nuestra madre, quien le había regalado una fortuna", narró Jaime Bayly al describir la conversación con su hermana.

El escritor destacó que los litigios provocaron una ruptura familiar y afirmó que las demandas fueron desestimadas. También indicó que su hermana ahora tendría que afrontar los gastos legales de esos pleitos.

Bayly señaló que la situación económica de su hermana se deterioró debido a los efectos de las demandas y que necesitaría aproximadamente US$200.000 para cubrir los gastos legales relacionados con esos procesos.