Naldy Saldaña revela la indignante respuesta de los dueños de La Bella Luz tras denunciar acoso sexual: "‘Tranquila, tienes que superarlo"

La excantante de La Bella Luz revela que dejó la orquesta tras denunciar al director musical y confirma que la Fiscalía ya investiga el caso

Naldy Saldaña revela la indignante respuesta de los dueños de La Bella Luz

Naldy Saldaña revela la indignante respuesta de los dueños de La Bella Luz

La sorpresiva salida de Naldy Saldaña de la orquesta La Bella Luz dejó muchas interrogantes entre sus seguidores. Sin embargo, la cantante decidió explicar públicamente que su renuncia no estuvo relacionada con nuevos proyectos musicales, sino con una denuncia que presentó contra el director musical de la agrupación y que actualmente es investigada por la Fiscalía.

Durante una entrevista en 'Magaly TV La Firme', la artista reveló que denunció a César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual. Además, aseguró que uno de los motivos que la llevó a dejar la orquesta fue la falta de respaldo que sintió por parte de sus superiores tras informar lo sucedido.

Nunca quise irme de la orquesta

Conmovida, Naldy Saldaña contó que nunca tuvo la intención de abandonar La Bella Luz, ya que formó parte de la agrupación durante tres años y vivió de cerca su crecimiento artístico.

“Vi varias etapas de la orquesta, desde que comenzaron los conciertos grandes. Fui parte de ese proceso”, expresó la cantante, quien recordó que también fue una de las primeras voces femeninas del grupo.

Pese a haber presentado la denuncia, explicó que decidió continuar trabajando durante un mes más con la esperanza de que la situación cambiara.

“Yo nunca me quise ir de la orquesta. Por eso seguí trabajando un mes más, aunque no me sentía respaldada”, afirmó.

La intérprete señaló que cada presentación se volvió difícil porque debía compartir espacio con la persona a la que denunció. “Me siento sola y no puedo verlo. No soporto verlo. Nada cambiaba”, manifestó.

Asegura que informó a los dueños de la agrupación

Naldy también reveló que conversó en varias oportunidades con los propietarios de La Bella Luz para buscar una solución y garantizar un ambiente laboral seguro.

Según contó, al no encontrar una respuesta concreta decidió presentar su renuncia.

“Le entregué mi renuncia a don Óscar porque ya había hablado muchas veces con él y no pasaba nada”, indicó.

La cantante sostuvo que la respuesta que recibía era siempre la misma: “Me decían: ‘Tranquila, tienes que superarlo poco a poco’”.

La denuncia sigue en investigación

Durante la entrevista, Saldaña confirmó que el proceso legal continúa en marcha y que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

Además, afirmó que el denunciado fue citado dentro de las diligencias, aunque, según su versión, no acudió al llamado. También señaló que entregó videos que formarían parte de las investigaciones que realizan las autoridades.