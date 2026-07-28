Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquestaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Era un secreto a voces! La salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz fue confirmada el lunes 27 de julio, luego de semanas de rumores. La orquesta, que ha perdido voces destacadas recientemente, se despide de Saldaña, pero pocos conocen el verdadero motivo detrás de su decisión de dejar la agrupación liderada por Óscar Custodio.
"Hoy quiero comunicarles, con mucho cariño y respeto, que he decidido cerrar una etapa importante de mi carrera artística junto a Orquesta La Bella Luz", anunció Naldy Saldaña en su comunicado, agradeciendo a la familia Custodio por la oportunidad de formar parte de la orquesta. "Ha sido mi sustento laboral y un escaparate artístico que me permitió crecer profesionalmente durante tres años", comentó.
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¿Por qué Naldy Saldaña se fue de La Bella Luz?
Fernando León, conocido como Chiclesitos y cercano a los secretos de los cumbiamberos, reveló lo evidente. Aunque Naldy Saldaña había estado tres años con La Bella Luz como una de sus vocalistas más antiguas, tuvo pocas oportunidades para grabar canciones, a diferencia de algunos integrantes con menos antigüedad en la agrupación.
"Su comunicado era algo esperado desde hace tiempo. Realmente, era un secreto a voces. Naldy ya se encontraba insatisfecha en La Bella Luz. No se le dio prioridad, ni temas adicionales. Se mantuvo con uno o dos temas pese a varios años en la orquesta", explicó León, señalando que ella sentía que no estaba progresando musicalmente. "Ella busca crecimiento personal y artístico", añadió.
Naldy Saldaña aclara los rumores sobre su salida de La Bella Luz
La intérprete de 'Amor ilegal' aclaró que su salida no se debió a un nuevo contrato, cuestiones económicas, ni por unirse a las recientes salidas de cantantes del grupo, como Fiorella Castillo y Baruj Ocharán.
"Mi profesionalismo siempre se ha manifestado hacia quienes han confiado en mí. Mi afecto, sinceridad y transparencia han sido plenamente auténticos", expresó en su comunicado del 27 de julio. "Mi renuncia no fue abrupta ni improvisada. Las discusiones al respecto comenzaron hace más de un mes con los dueños y el dinero nunca fue un motivo. Existen razones legítimas e importantes detrás de esta decisión, informadas a quienes corresponde", concluyó.