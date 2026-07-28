Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta

Aunque fue una de las vocalistas más veteranas en La Bella Luz, Naldy Saldaña experimentó pocas oportunidades de grabación. Las causas de su partida han sido comunicadas a la dirección del grupo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta
    Naldy Saldaña confirmó su salida de La Bella Luz el 27 de julio, tras semanas de rumores sobre su decisión. La cantante agradeció a la orquesta por su desarrollo artístico. Fotos: Facebook
    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta

    ¡Era un secreto a voces! La salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz fue confirmada el lunes 27 de julio, luego de semanas de rumores. La orquesta, que ha perdido voces destacadas recientemente, se despide de Saldaña, pero pocos conocen el verdadero motivo detrás de su decisión de dejar la agrupación liderada por Óscar Custodio.

    "Hoy quiero comunicarles, con mucho cariño y respeto, que he decidido cerrar una etapa importante de mi carrera artística junto a Orquesta La Bella Luz", anunció Naldy Saldaña en su comunicado, agradeciendo a la familia Custodio por la oportunidad de formar parte de la orquesta. "Ha sido mi sustento laboral y un escaparate artístico que me permitió crecer profesionalmente durante tres años", comentó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Kyara Villanella impacta con confesión sobre romance con su novio tras presentarlo ante los medios: "Empezamos nuestra..."

    ¿Por qué Naldy Saldaña se fue de La Bella Luz?

    Fernando León, conocido como Chiclesitos y cercano a los secretos de los cumbiamberos, reveló lo evidente. Aunque Naldy Saldaña había estado tres años con La Bella Luz como una de sus vocalistas más antiguas, tuvo pocas oportunidades para grabar canciones, a diferencia de algunos integrantes con menos antigüedad en la agrupación.

    "Su comunicado era algo esperado desde hace tiempo. Realmente, era un secreto a voces. Naldy ya se encontraba insatisfecha en La Bella Luz. No se le dio prioridad, ni temas adicionales. Se mantuvo con uno o dos temas pese a varios años en la orquesta", explicó León, señalando que ella sentía que no estaba progresando musicalmente. "Ella busca crecimiento personal y artístico", añadió.

    Naldy Saldaña aclara los rumores sobre su salida de La Bella Luz

    La intérprete de 'Amor ilegal' aclaró que su salida no se debió a un nuevo contrato, cuestiones económicas, ni por unirse a las recientes salidas de cantantes del grupo, como Fiorella Castillo y Baruj Ocharán.

    "Mi profesionalismo siempre se ha manifestado hacia quienes han confiado en mí. Mi afecto, sinceridad y transparencia han sido plenamente auténticos", expresó en su comunicado del 27 de julio. "Mi renuncia no fue abrupta ni improvisada. Las discusiones al respecto comenzaron hace más de un mes con los dueños y el dinero nunca fue un motivo. Existen razones legítimas e importantes detrás de esta decisión, informadas a quienes corresponde", concluyó.

    Naldy Saldaña
    Naldy Saldaña
    SOBRE EL AUTOR:
    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Federico Salazar nota en vivo la ausencia de Kenji Fujimori en la toma de mando de Keiko Fujimori y revela la razón

    Sale a la luz el motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta

    Querido actor de cine y televisión recibió diagnóstico de cáncer en etapa 4 al mismo tiempo que su hija: "Estoy muriendo"

    Miguel Hidalgo se PRONUNCIA tras declaración de ‘AMOR’ de Tilsa Lozano: “Yo la quiero”

    Mario Hart se quiebra al revelar qué fue lo más difícil de separarse de Korina Rivadeneira: "Yo soy muy ..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;