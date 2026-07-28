Al dejar José María Balcázar la banda presidencial en el Congreso, la familia de Keiko Fujimori llegó para apoyarla, excepto Kenji Fujimori . ¿Cuál fue la razón, según Federico Salazar?

En el contexto de la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta del Perú, el periodista Federico Salazar, junto a su equipo de América Noticias, notó un detalle particular al enfocar a la familia de la presidenta elegida en el Congreso. Kenji Fujimori no asistió al evento, y el motivo fue revelado por Salazar.

Federico Salazar observa en vivo la ausencia de Kenji Fujimori en el evento de Keiko Fujimori

Faltando poco para que Keiko Fujimori asuma la presidencia del Perú en el Congreso de la República, donde le colocarán la banda presidencial que había dejado José María Balcázar este 28 de julio por la mañana, la expectativa crecía.

El noticiero América Noticias cubrió este momento significativo: la llegada de los familiares de la lideresa de Fuerza Popular. La reportera destacó un peculiar detalle aclarado en vivo por Federico Salazar.

Al igual que en la ceremonia de entrega de credenciales, Kenji Fujimori, hermano de Keiko, se ausentó en un evento al que asistieron sus hijas, su hermano Hiro y su hermana Sashi.

"Vinieron todos menos su hermano Kenji. Hace apenas cinco minutos llegaron, destacando la presencia de su hermano Hiro y toda su familia", informó la reportera responsable.

El presentador explicó la razón de la ausencia de Kenji: está distanciado tanto personal como políticamente de su hermana. Kenji decidió dejar atrás este tipo de eventos y apartarse de la vida política al haber tomado una dirección diferente.

Federico Salazar observa ausencia de Kenji Fujimori en toma de mando de Keiko Fujimori

"Hiro vino solo para el entierro (...) Kenji había anunciado hace tiempo que se desligaba de toda actividad política, mostrando en pantalla a los familiares (...) Retirado de cualquier participación política", expresó durante la transmisión y mostró nuevamente la imagen de la familia con la notable ausencia.

Verónica Linares se mostró sorprendida cuestionando la decisión de Kenji, ahora creador de contenido, de no acompañar a su hermana en un momento tan importante. Resaltó la presencia de los otros dos hermanos, quienes viven en el extranjero, insinuando un distanciamiento entre Keiko y Kenji.

"¿La familia que asiste está involucrada en la política?", "Al participar en el ojo público, todo es visto. Él no desea que lo asocien con el Gobierno ni con el partido de su hermana, esto quedó claro a partir de sus declaraciones", respondió Salazar.