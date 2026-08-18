¿Quién es Carla Campos Salazar, la novia tiktoker de Curwen que fue ampayada por Magaly?

Conoce quién es Carla Campos-Salazar, la novia de Curwen que apareció en polémicas imágenes , a qué se dedica y cómo comenzó su relación con el streamer.

Carla Campos generó una gran comunidad gracias a sus videos en redes sociales. | Composición Wapa | Instagram

Carla Campos generó una gran comunidad gracias a sus videos en redes sociales. | Composición Wapa | Instagram

Carla Campos-Salazar se convirtió en protagonista de la atención mediática luego de que 'Magaly TV, La Firme' difundiera imágenes suyas durante una fiesta en una discoteca de Miraflores. La joven fue registrada compartiendo muy cerca con otra persona, situación que generó comentarios debido a su relación con Víctor Caballero, conocido como 'Curwen'.

Pese a la controversia, el creador de contenido aseguró que continúa con Carla y sostuvo que es un amigo de su pareja. El episodio también despertó curiosidad sobre la joven, quien ya contaba con una importante presencia digital antes de iniciar su romance con Curwen.

¿Quién es Carla Campos y a qué se dedica?

Carla Campos-Salazar es diseñadora gráfica, ilustradora y creadora de contenido. De acuerdo con la información que ha compartido en sus plataformas digitales, estudió en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP) y posteriormente desarrolló su carrera de manera independiente.

Entre sus actividades profesionales se encuentran el branding, diseño web y diferentes proyectos vinculados con la comunicación visual. Paralelamente, construyó una considerable comunidad en redes sociales.

En TikTok supera los 485 mil seguidores, mientras que en Instagram también cuenta con una audiencia importante. Sus publicaciones combinan moda, modelaje, diseño y diferentes aspectos de su vida cotidiana.

Carla también tiene un vínculo familiar con la televisión peruana. Es hermana de Adriana Campos-Salazar, actriz que interpreta a Maripaz en 'Al Fondo Hay Sitio'.

La joven creadora decidió cerrar los comentarios en sus redes sociales.

¿Cómo comenzó la relación entre Carla Campos y Curwen?

La historia sentimental de Carla y Curwen tuvo su origen precisamente en las redes sociales. La diseñadora contó anteriormente que encontró al comunicador mediante uno de sus videos de TikTok y se interesó en su personalidad.

Luego decidió seguirlo y ambos comenzaron a interactuar. Las conversaciones avanzaron hasta que finalmente iniciaron una relación. En enero de 2025, diferentes medios reportaron que ambos habían confirmado públicamente que estaban saliendo.

Su romance continuó avanzando y, meses después, Curwen sorprendió al revelar que tenían planes de matrimonio.

Curwen anunció que se casaría con Carla Campos

En septiembre de 2025, durante una emisión de 'Habla Good', Víctor Caballero hizo público que proyectaba llegar al altar con la creadora de contenido.

"El otro año me caso con Carla", afirmó Curwen ante sus compañeros, generando sorpresa dentro del programa y entre sus seguidores.

La declaración evidenció que ambos habían llevado su relación hacia una etapa más seria. Por ello, las recientes imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme' despertaron todavía mayor interés.