Magaly Medina cuestionó a Victor Caballero 'Curwen' por descartar infidelidad tras ampay de su novia: "Quiere vivir engañado"

Magaly Medina cuestionó a Curwen por descartar una infidelidad tras difundirse imágenes de su novia Carla Campos muy cercana a otro hombre.

Magaly Medina reaccionó a las imágenes de Carla Campos, novia de Víctor Caballero 'Curwen', compartiendo muy cerca de otro hombre durante una salida nocturna. En ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora cuestionó que el creador de contenido descartara una infidelidad pese a las escenas difundidas.

El video muestra a Campos bailando y abrazando a Alonso Grimaldo durante la madrugada. Incluso, desde el ángulo registrado por las cámaras, uno de los acercamientos parecía terminar en un beso. Sin embargo, Curwen aseguró que el joven es amigo de su pareja y negó que hubiera un beso en la boca.

Magaly cuestiona la explicación de Curwen

La respuesta del streamer no convenció a Magaly. "Bueno, el hombre dice: ‘No, completamente descartado, eso no es infidelidad’", comentó antes de preguntarse cómo debería interpretarse lo ocurrido. "¿Y cómo se le da? ¿Qué nombre se le daría? No sé, hay que hacer una encuesta pública", agregó.

La periodista también cuestionó el nivel de confianza que mostraron Carla y su acompañante. "¿Qué nombre se le daría a que tu enamorada se vaya a una discoteca a 3.16 a. m., le agarre del cuello, lo bese, lo apapache?", manifestó.

Además, reparó en la forma en que ambos bailaban: "Él han visto cuando bailan dónde tiene la mano. No precisamente en la cintura, sino un poquito más abajo".

Para Medina, la situación cobra mayor relevancia considerando que Carla mantiene una relación con planes de matrimonio. "Hay unas confianzas que una mujer comprometida para matrimonio con alguien no tendría que estar haciendo", sostuvo.

Magaly Medina habla de "negar lo evidente"

La conductora fue más contundente al calificar lo ocurrido. "Yo diría, eso es más que una falta de respeto", expresó.

Magaly también respondió a la versión de que existirían personas interesadas en perjudicar la relación de Curwen. "Nosotros no queremos nada. Encontramos esto y ahí está", aseguró sobre las imágenes obtenidas por su programa.

"A veces vivir en el oscurantismo es siempre mejor y negar lo evidente también", agregó la periodista, quien consideró que una exposición de este tipo no debería minimizarse.

"Pero las humillaciones públicas me parece que no deberían de ser pasadas tan a la ligera o como si uno se tomara un vaso de agua", señaló.

Finalmente, Medina volvió a cuestionar que Curwen descarte por completo una infidelidad: "A mí me gustaría que me digan cómo se le dice a esto, porque él dice: ‘¿Esto es una infidelidad? No, completamente descartado’".