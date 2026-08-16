Mario Hart comparte su experiencia tras su separación de Korina Rivadeneira y menciona cómo habría respondido a una invitación al polémico yate en Argentina.

¡GIRO EN MEDIO DE SU SEPARACIÓN! Mario Hart sorprende al responder sobre el yate con Said Palao y Mario Irivarren: “Si me invitaban…” | Composición Wapa

¡GIRO EN MEDIO DE SU SEPARACIÓN! Mario Hart sorprende al responder sobre el yate con Said Palao y Mario Irivarren: “Si me invitaban…” | Composición Wapa

El exmiembro de 'Esto es guerra', Mario Hart, aclaró su postura sobre un controvertido evento en el que, de haber sido invitado al infame yate en Argentina, no habría dudado en asistir.

La revelación fue hecha durante su intervención en el pódcast 'Tampocotampodcast', liderado por Kenji Fujimori. El piloto fue cuestionado sobre su posible reacción si hubiese aparecido en las controversiales imágenes junto a Said Palao y Mario Irivarren.

Mario explica su posible reacción

Frente a la consulta de Kenji Fujimori, Hart declaró sinceramente que habría ido al viaje si lo hubieran invitado. Aun así, aceptó que con las imágenes divulgadas, lo único que restaría sería enfrentar las consecuencias.

Yo creo que si me hubieran invitado, yo hubiera ido. Ya con imágenes, ¿qué vas? Tienes que pedir perdón nada más, no te queda de otra indicó el anfitrión de 'Sin más que decir'.

Esta declaración es especialmente relevante ya que actualmente Mario Hart y Korina Rivadeneira atraviesan un proceso de separación, como él mismo confirmó después de mantener la separación en privado.

Mario comparte su tristeza tras la separación

En diálogo con Magaly Medina, Hart se sinceró sobre el dolor emocional tras la ruptura y describió cómo lidió con esos momentos difíciles en soledad.

Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo relató.

El exintegrante mostró un lado más vulnerable, reconociendo que el dolor de la separación lo enfrentó en privado.

Korina se pronuncia sobre la separación

En una reciente entrevista con 'Trome', Korina Rivadeneira habló sobre el final de su relación con Mario Hart, narrando cómo ha enfrentado este difícil proceso. La actriz comentó que, tras el complicado proceso, ahora se siente en paz.