¡NO LA QUERÍAN VER! Ethel Pozo revela que LA DEJARON FUERA de la Teletón 2026 y acusa a sus excompañeros de ‘América Hoy’

Ethel Pozo reveló que finalmente no participará en la Teletón 2026 y explicó que, según le informaron, su presencia habría generado incomodidad entre algunos conductores de ' América Hoy '.

Ethel Pozo sorprendió al revelar que finalmente no participará en la Teletón 2026, pese a que inicialmente había sido considerada para formar parte de la jornada solidaria. La conductora contó que recibió la noticia de que no podría asumir el rol que tenía previsto en el evento y explicó cuál habría sido el motivo detrás de esta decisión.

La hija de Gisela Valcárcel compartió un extenso comunicado en sus redes sociales, donde detalló lo ocurrido y recordó que incluso había participado en material promocional de la campaña. ¿Qué habría provocado su salida de la Teletón y qué dijo sobre sus excompañeros de ‘América Hoy’? Aquí te contamos.

¿Por qué Ethel Pozo quedó fuera de la Teletón 2026?

De acuerdo con el relato de Ethel Pozo, la organización de la Teletón le comunicó que América Televisión había solicitado que no participara como conductora ni asumiera el papel de ancla durante esta edición del evento.

La decisión habría tomado por sorpresa a la presentadora, debido a que semanas atrás había participado en la grabación de un spot promocional junto a Adolfo Aguilar. En aquel momento, ambos formaban parte de ‘La Granja VIP’.

Según explicó, la determinación estaría relacionada con algunas declaraciones que realizó recientemente sobre su antigua casa televisiva y con las situaciones que atravesó durante sus últimas semanas en ‘América Hoy’, espacio en el que compartía con Janet Barboza y Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’.

“Asimismo, se me indicó que esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”, explicó.

De esta manera, Pozo dejó entrever que su participación en la jornada solidaria se habría visto afectada por las tensiones generadas tras sus recientes declaraciones. La conductora lamentó que la situación terminara dejándola fuera de una actividad en la que inicialmente estaba contemplada.

Ethel Pozo asegura que mantiene su apoyo a la Teletón

A pesar de no formar parte de la conducción de la Teletón 2026, Ethel Pozo aseguró que sus sentimientos hacia la organización no han cambiado. La presentadora remarcó que continuará respaldando la labor que realiza la institución y que mantiene su disposición para colaborar cuando sea necesario.

"Mi cariño y compromiso sincero con Teletón permanecen intactos", afirmó.

Asimismo, Pozo manifestó que seguirá disponible para contribuir con la causa solidaria en aquello que esté a su alcance.

"Estaré, como siempre, a un llamado de distancia para sumar en todo aquello en lo que pueda ser útil", sostuvo.