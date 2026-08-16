En una entrevista, Stephanie Cayo sorprendió al revelar que la relación con Alejandro Sanz empezó antes de su matrimonio con Chad Campbell y habló del afecto con su exesposo.

La actriz Stephanie Cayo reveló que todavía disfruta de una cercana relación con su exesposo, Chad Campbell. En un momento donde su romance con el cantante español Alejandro Sanz y el éxito de la serie de Netflix 'DOC' destacan, la actriz peruana compartió aspectos de su vida personal y profesional en una entrevista con la revista '¡HOLA!'.

Entre sus confesiones, destacó que su conexión con el cantante de 'Corazón partío' se inició antes de casarse con Campbell en 2018. A pesar de su separación del empresario estadounidense en 2021, continúan en contacto frecuente. Según mencionó, ambos comparten aspectos de sus parejas actuales y cultivan un afecto que ha perdurado con el tiempo.

Stephanie Cayo y su ex esposo, Chad Campbell.

Stephanie Cayo revela comunicación con su exesposo y el cariño existente

El tema surgió cuando la prensa española inquirió a Stephanie Cayo sobre si continuaba en buenos términos con sus exparejas. La reconocida protagonista de 'Travesuras del corazón' afirmó que conserva vínculos de amistad con algunos: "Sí. He vuelto a trabajar con algunos después de años, los aprecio mucho. Quizá con otros aún no se ha podido por diversas razones, pero no es por falta de mi parte. Yo, feliz".

Fue entonces cuando mencionó a Chad Campbell, con quien contrajo matrimonio en 2018 a los 29 años. Aseguró que el lazo perdura a pesar del divorcio en 2021, y señaló que siguen hablando de sus vidas actuales. "Mi exesposo y yo, por ejemplo, aún nos comunicamos. Él me cuenta sobre su novia y yo le cuento sobre la mía; es decir, nos adoramos", confesó.