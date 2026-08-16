Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¡NO LO OCULTA! Stephanie Cayo habla de su relación con Chad Campbell mientras continúa su romance con Alejandro Sanz: “Nos adoramos”

En una entrevista, Stephanie Cayo sorprendió al revelar que la relación con Alejandro Sanz empezó antes de su matrimonio con Chad Campbell y habló del afecto con su exesposo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡NO LO OCULTA! Stephanie Cayo habla de su relación con Chad Campbell mientras continúa su romance con Alejandro Sanz: “Nos adoramos”
    ¡NO LO OCULTA! Stephanie Cayo habla de su relación con Chad Campbell mientras continúa su romance con Alejandro Sanz: “Nos adoramos” | Composición Wapa
    ¡NO LO OCULTA! Stephanie Cayo habla de su relación con Chad Campbell mientras continúa su romance con Alejandro Sanz: “Nos adoramos”

    La actriz Stephanie Cayo reveló que todavía disfruta de una cercana relación con su exesposo, Chad Campbell. En un momento donde su romance con el cantante español Alejandro Sanz y el éxito de la serie de Netflix 'DOC' destacan, la actriz peruana compartió aspectos de su vida personal y profesional en una entrevista con la revista '¡HOLA!'.

    Entre sus confesiones, destacó que su conexión con el cantante de 'Corazón partío' se inició antes de casarse con Campbell en 2018. A pesar de su separación del empresario estadounidense en 2021, continúan en contacto frecuente. Según mencionó, ambos comparten aspectos de sus parejas actuales y cultivan un afecto que ha perdurado con el tiempo.

    wapa.pe

    LEE MÁS: “Me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima”: Javier Masías revela cómo perdió 56 kilos en un año

    Stephanie Cayo y su ex esposo, Chad Campbell.
    Stephanie Cayo y su ex esposo, Chad Campbell.

    Stephanie Cayo revela comunicación con su exesposo y el cariño existente

    El tema surgió cuando la prensa española inquirió a Stephanie Cayo sobre si continuaba en buenos términos con sus exparejas. La reconocida protagonista de 'Travesuras del corazón' afirmó que conserva vínculos de amistad con algunos: "Sí. He vuelto a trabajar con algunos después de años, los aprecio mucho. Quizá con otros aún no se ha podido por diversas razones, pero no es por falta de mi parte. Yo, feliz".

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña expone el INSÓLITO pedido de Óscar Custodio cuando decidió dejar La Bella Luz: "Tienes que..."

    Fue entonces cuando mencionó a Chad Campbell, con quien contrajo matrimonio en 2018 a los 29 años. Aseguró que el lazo perdura a pesar del divorcio en 2021, y señaló que siguen hablando de sus vidas actuales. "Mi exesposo y yo, por ejemplo, aún nos comunicamos. Él me cuenta sobre su novia y yo le cuento sobre la mía; es decir, nos adoramos", confesó.

    En cuanto al matrimonio, la menor de las hermanas Cayo indicó que todavía cree en esta institución y desearía formar una familia con hijos. No obstante, de casarse nuevamente, elegiría una ceremonia más íntima. "Creo que lo haría diferente. Menos tradicional, no sé, es lo que pienso ahora. Creo que haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se discutirá en su momento", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡NO LO OCULTA! Stephanie Cayo habla de su relación con Chad Campbell mientras continúa su romance con Alejandro Sanz: “Nos adoramos”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly LLORA y revela DOLOROSO momento tras sufrir INESPERADA PÉRDIDA: "Ha sucedido una desgracia..."

    “Me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima”: Javier Masías revela cómo perdió 56 kilos en un año

    ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña expone el INSÓLITO pedido de Óscar Custodio cuando decidió dejar La Bella Luz: "Tienes que..."

    Alondra García Miró REACCIONA tras 'CONTACTO' de Paolo Guerrero y revela CÓMO SE SIENTE: "Lo único que va a..."

    ¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”

    Lo más vistos en Farándula

    Jean Paul Gabuteau tiene ENCUENTRO con Silvia Cornejo tras verse A ESCONDIDAS con Analía Jiménez y rompe su silencio con INSÓLITA reacción: "Hemos estado en un..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;