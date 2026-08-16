“Me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima”: Javier Masías revela cómo perdió 56 kilos en un año

“Me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima”: Javier Masías revela cómo perdió 56 kilos en un añoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Javier Masías, reconocido crítico culinario y antiguo miembro del jurado de 'El Gran Chef Famosos', ha dejado a muchos asombrados al revelar el increíble cambio en su vida. En un año, logró eliminar 56 kilos de peso y ahora comparte en sus redes las actividades que lo han acompañado en su transformación.
Su metamorfosis no solo impresiona por el cambio físico, sino también por su enfoque. Más que seguir una dieta, Masías lo describe como un cambio en su identidad. Asistió a la alfombra roja de 'Mañana me caso', film protagonizado por Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller, donde captó todas las miradas con su nueva figura. Posteriormente, detalló las actividades que acompañaron este proceso.
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Javier Masías detalla su rutina tras perder 56 kilos en un año
En una entrevista reciente, Masías fue interrogado sobre su nueva rutina de ejercicios. “Realmente, hago dos horas de ejercicio intenso, descanso y participo en clases de baile, ballet, reguetón, yoga...”. Esta combinación, junto con un cambio en su alimentación, formó el secreto de su transformación física y vital.
Masías bromeó sobre su cambio al describir: “Ahora van 56 kilos, me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima, porque cuando me entrevistó, me dijo que ese era su peso”. Con buen humor, subrayó que su éxito radica en la constancia y la disciplina.
En mayo, Javier Masías había comentado en 'Yaco y el Loco' que había perdido 46 kilos. Ahora, en agosto de 2026, la cifra ha aumentado a 56 kilos, alcanzando un peso cercano a los 84 kilos.
Expresó que considera la idea de hacer un podcast para compartir su historia. “Sí, estoy pensando en eso, para narrar mi experiencia sobre mi cambio de vida y alimentación”, confesó a Trome.
Sobre su retorno a la televisión, el exjurado de 'El Gran Chef Famosos' indicó que, aunque ha recibido varias ofertas, prefiere mantenerse alejado por el momento. “La televisión se ha distanciado de mí. Yo estaba en mis redes aprendiendo a bailar hasta que casi regreso a un programa con Ethel y Maju, pero se canceló, así que sigo en casa ejercitándome para estar listo cuando surja alguna oportunidad”, detalló.
Masías admite que ha recibido propuestas, pero prefiere esperar el timing perfecto. “Han sido unas tres o cuatro veces que me han propuesto regresar, pero a veces es bueno hacerse esperar, a menos que sientas que es el momento preciso. No obstante, en mis redes siento el gran apoyo del público”, concluyó.