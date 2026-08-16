Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…”

Luren Márquez recibió una segunda oportunidad como Miss Perú, pidió disculpas a Jessica Newton y confirmó que representará al país en Miss Universo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…”
    ¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…” | Composición Wapa
    ¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…”

    Luren Márquez sorprendió al confirmar que finalmente continuará como representante peruana en el Miss Universo. La modelo recibió una segunda oportunidad por parte de la organización Miss Perú luego de que inicialmente se anunciara su destitución del certamen.

    A través de un video publicado en redes sociales, la reina de belleza evitó profundizar en las razones que provocaron la decisión inicial, pero reconoció haber cometido errores y ofreció disculpas públicas a Jessica Newton y al equipo encargado del concurso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña expone el INSÓLITO pedido de Óscar Custodio cuando decidió dejar La Bella Luz: "Tienes que..."

    Luren Márquez reconoce sus errores y se disculpa con Jessica Newton

    En su pronunciamiento, Luren aseguró que asume la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció las exigencias que implica llevar la corona nacional.

    "Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de sus decisiones. Ser Perú, ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina", expresó.

    Asimismo, aprovechó para dirigirse directamente a Jessica Newton y a quienes confiaron en ella durante su participación.

    "Por eso, pido las disculpas públicamente a la organización del Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí. Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo suscitado", agregó.

    Con su permanencia confirmada, Márquez aseguró que continuará preparándose para competir internacionalmente y destacó que será la primera Miss Ica en llegar al Miss Universo.

    "Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar al Perú como la primera Miss Ica que va al Miss Universe. Nos vemos en Puerto Rico", resaltó.

    Luren Márquez rechaza rumores tras polémica por su destitución

    La modelo también aprovechó su mensaje para responder a las diferentes versiones que comenzaron a circular después de conocerse que había sido apartada inicialmente de Miss Perú.

    Aunque reconoció que el concurso cuenta con normas que sus participantes deben respetar, rechazó categóricamente algunas informaciones difundidas sobre su caso.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡ESCÁNDALO! Organización Miss Perú LE QUITA la corona a Luren Márquez, su reina 2026, a pocos meses del Miss Universo

    "Sé que la organización se rige por ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas, pero lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la verdad. Desmiento categóricamente cualquier información o datos que se hayan usado de mi persona y atenten contra el Miss Perú", manifestó.

    De esta manera, Luren Márquez cierra, por ahora, la controversia alrededor de su corona y vuelve a concentrarse en su preparación para representar al país en el Miss Universo.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña expone el INSÓLITO pedido de Óscar Custodio cuando decidió dejar La Bella Luz: "Tienes que..."

    ¡ESCALOFRIANTE ACUSACIÓN! Actor peruano asegura que sus excompañeros le hicieron brujería y quisieron “desaparecerlo”: “No estoy bromeando”

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    ¡SORPRESA TOTAL! Korina Rivadeneira presenta al NUEVO BEBÉ de su familia y conmueve con inesperado mensaje: "Qué amor tan..."

    Alondra García Miró REACCIONA tras 'CONTACTO' de Paolo Guerrero y revela CÓMO SE SIENTE: "Lo único que va a..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;