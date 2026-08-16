Luren Márquez recibió una segunda oportunidad como Miss Perú , pidió disculpas a Jessica Newton y confirmó que representará al país en Miss Universo.

¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…” | Composición Wapa

¡SEGUNDA OPORTUNIDAD! Luren Márquez recupera su corona de Miss Perú y se disculpa con Jessica Newton: “Agradezco…” | Composición Wapa

Luren Márquez sorprendió al confirmar que finalmente continuará como representante peruana en el Miss Universo. La modelo recibió una segunda oportunidad por parte de la organización Miss Perú luego de que inicialmente se anunciara su destitución del certamen.

A través de un video publicado en redes sociales, la reina de belleza evitó profundizar en las razones que provocaron la decisión inicial, pero reconoció haber cometido errores y ofreció disculpas públicas a Jessica Newton y al equipo encargado del concurso.

Luren Márquez reconoce sus errores y se disculpa con Jessica Newton

En su pronunciamiento, Luren aseguró que asume la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció las exigencias que implica llevar la corona nacional.

"Hoy quiero hablar desde la responsabilidad. Cometí errores y acepto las consecuencias de sus decisiones. Ser Perú, ser Miss Perú requiere asumirlo con responsabilidad y estar a la altura de ser una reina", expresó.

Asimismo, aprovechó para dirigirse directamente a Jessica Newton y a quienes confiaron en ella durante su participación.

"Por eso, pido las disculpas públicamente a la organización del Miss Perú, a Jessica Newton y a todas las personas que confiaron en mí. Agradezco profundamente y recibo con mucha humildad esta segunda oportunidad, a pesar de lo suscitado", agregó.

Con su permanencia confirmada, Márquez aseguró que continuará preparándose para competir internacionalmente y destacó que será la primera Miss Ica en llegar al Miss Universo.

"Me seguiré preparando con mucha responsabilidad y trabajo para representar al Perú como la primera Miss Ica que va al Miss Universe. Nos vemos en Puerto Rico", resaltó.

Luren Márquez rechaza rumores tras polémica por su destitución

La modelo también aprovechó su mensaje para responder a las diferentes versiones que comenzaron a circular después de conocerse que había sido apartada inicialmente de Miss Perú.

Aunque reconoció que el concurso cuenta con normas que sus participantes deben respetar, rechazó categóricamente algunas informaciones difundidas sobre su caso.

"Sé que la organización se rige por ciertos parámetros y reglas que tienen que ser seguidas, pero lo que más me indigna en esta situación es que personas terceras hayan usado la situación y mi vulnerabilidad para crear información falsa y especulaciones que no corresponden a la verdad. Desmiento categóricamente cualquier información o datos que se hayan usado de mi persona y atenten contra el Miss Perú", manifestó.