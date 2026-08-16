¡INDIGNANTE! Naldy Saldaña expone el INSÓLITO pedido de Óscar Custodio cuando decidió dejar La Bella Luz: "Tienes que..."

La cantante Naldy Saldaña contó qué le dijo Óscar Custodio cuando le entregó su comunicado de renuncia a La Bella Luz tras denunciar presuntos tocamientos indebidos.

Naldy Saldaña volvió a referirse al episodio que marcó su salida de La Bella Luz y contó un detalle hasta ahora poco conocido sobre la conversación que mantuvo con Óscar Custodio, propietario de la agrupación, cuando decidió presentar formalmente su renuncia.

La cantante relató este momento durante su participación en el programa de La Chola Chabuca, donde explicó qué ocurrió después de comunicar su decisión de alejarse de la orquesta tras denunciar presuntos tocamientos indebidos atribuidos a César Sánchez Chavesta, quien se desempeñaba como director musical. ¿Qué le dijo el empresario y cuál fue la respuesta de Naldy? Te contamos.

¿Qué le pidió Óscar Custodio a Naldy Saldaña cuando renunció a La Bella Luz?

De acuerdo con el relato de Naldy Saldaña, el contacto con Óscar Custodio se produjo cuando ella decidió hacerle llegar su documento de renuncia a la agrupación. En aquella conversación, la cantante aseguró que el empresario le pidió considerar la situación que atravesaba La Bella Luz antes de concretar su salida.

"La última vez que yo hablé con ellos fue cuando yo decidí enviarle a Don Óscar mi comunicado de renuncia y él me dijo: 'Naldy, tienes que pensar en la orquesta, estamos pasando por un mal momento'", reveló la joven cantante exponiendo el pedido que le hizo el dueño de la orquesta, pese a que se trataba de una grave denuncia.

Frente a esta solicitud, Saldaña explicó que comprendía la situación por la que atravesaba la agrupación, pero que su decisión de apartarse ya estaba tomada. La artista sostuvo que, en ese momento, necesitaba priorizar su tranquilidad y bienestar personal. "Yo le dije: 'Don Óscar, yo lo entiendo, me gustaría, pero no puedo'", sostuvo.

La cantante también recordó que otros dos integrantes habían optado previamente por abandonar la agrupación. Desde su perspectiva, cada persona tiene la libertad de establecer sus propios límites y tomar decisiones cuando considera que determinadas circunstancias afectan su tranquilidad o sus objetivos personales.