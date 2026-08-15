Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo

'El Reventonazo de la Chola' fue el más visto del fin de semana, superando a la competencia y espacios dominicales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo
    'El Reventonazo de la Chola' se mantiene lider.
    Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo

    La Chola Chabuca sonríe de oreja a oreja, estuvo imbatible el fin de semana con 'El Reventonazo de la Chola', fue el programa más visto en Lima de la televisión nacional y además, se lució con su talento en la parodia 'Chola sin Money'.

    'El Reventonazo de la Chola', programa de entretenimiento de América Televisión, se posicionó una vez en el primer lugar de la sintonía del fin de semana con 9 puntos de ráting, superando ampliamente a la competencia como Yo soy con 6,3 puntos y JB Noticias que apenas hizo 3.8 puntos. En tanto, 'Chapa tu money' tuvo 7,2 puntos y el dominical 'Cuarto Poder' que lideró el domingo hizo 8,5 puntos de ráting.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡GOLPE AL BOLSILLO! La Bella Luz afrontaría EXORBITANTE MULTA tras denuncia de Naldy Saldaña

    "Una vez más debo de agradecer al público por el respaldo con su sintonía, y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, entregando un programa que puedan disfrutar las familias peruanas cada sábado. Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana", comentó la Chola Chabuca respecto al primer lugar en el rating.

    En el programa del último sábado, el Reventonazo de la Chola tuvo a los actores protagonistas de la novela 'Señora del destino', realizada por Del Barrio Producciones y que se ha posicionado como líder en su horario. Igualmente, estuvo la orquesta Mallanep.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡INDIGNANTE! Se revela NUEVO VIDEO donde Naldy Saldaña es sorprendida por César Sánchez y ella no oculta su REACCIÓN

    Además, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.

    "Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectadas por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida", comentó la Chola Chabuca.

    SOBRE EL AUTOR:
    Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Hijo mayor de María Pía Copello fue internado en UCI tras sufrir fuerte accidente: "Sufrió un desprendimiento del..."

    ¡SE COMPLICA! Cantante de ‘La Bella Luz’ habría MENTIDO en la DEPINCRI y revelan CONTRADICCIONES en sus declaraciones por el caso Naldy Saldaña

    ¡GIRO RADICAL! Naldy Saldaña toma DRÁSTICA decisión sobre su carrera musical tras salir de La Bella Luz por TERRIBLE episodio

    ¡SORPRESA TOTAL! Korina Rivadeneira presenta al NUEVO BEBÉ de su familia y conmueve con inesperado mensaje: "Qué amor tan..."

    ¡PAREN TODO! 'Combate' REGRESA y ATV confirma su esperado RETORNO tras seis años: "Esta generación promete ser bacán"

    Lo más vistos en Farándula

    Camioneta de Karla Tarazona sufre accidente en Surco: ¿Christian Domínguez iba manejando?

    ¡INDIGNADA! Michelle Alexander enfrenta a trabajador de su productora tras denuncia de actriz: "Qué asco me das"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;