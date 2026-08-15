Chola Chabuca imbatible en el rating con el Reventonazo

'El Reventonazo de la Chola' fue el más visto del fin de semana, superando a la competencia y espacios dominicales.

La Chola Chabuca sonríe de oreja a oreja, estuvo imbatible el fin de semana con 'El Reventonazo de la Chola', fue el programa más visto en Lima de la televisión nacional y además, se lució con su talento en la parodia 'Chola sin Money'.

'El Reventonazo de la Chola', programa de entretenimiento de América Televisión, se posicionó una vez en el primer lugar de la sintonía del fin de semana con 9 puntos de ráting, superando ampliamente a la competencia como Yo soy con 6,3 puntos y JB Noticias que apenas hizo 3.8 puntos. En tanto, 'Chapa tu money' tuvo 7,2 puntos y el dominical 'Cuarto Poder' que lideró el domingo hizo 8,5 puntos de ráting.

"Una vez más debo de agradecer al público por el respaldo con su sintonía, y nos confirma que estamos haciendo las cosas bien, entregando un programa que puedan disfrutar las familias peruanas cada sábado. Esto nos llena de orgullo y de mucha responsabilidad porque nos queremos superar cada semana", comentó la Chola Chabuca respecto al primer lugar en el rating.

En el programa del último sábado, el Reventonazo de la Chola tuvo a los actores protagonistas de la novela 'Señora del destino', realizada por Del Barrio Producciones y que se ha posicionado como líder en su horario. Igualmente, estuvo la orquesta Mallanep.

Además, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.