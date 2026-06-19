Chola Chabuca se destaca como la soberana del entretenimiento de los sábados

El programa Reventonazo de la Chola continúa como líder de audiencia, con 11,2 puntos, y supera a rivales como 'Me caigo de risa', que obtuvo 3,2.

Chola Chabuca expresó su satisfacción por el triunfo de Reventonazo de la Chola, que sigue dominando en su horario al superar los 10 puntos de audiencia. En la última semana obtuvo 11,2 puntos y dejó a sus competidores muy atrás.

"Estoy muy contenta con el apoyo constante que el público brinda al Reventonazo, consolidándolo como el programa de entretenimiento más preferido durante los fines de semana. Esta semana contamos con Carlos Villagrán, el famoso Kiko, quien anunció su visita a Perú, y el público disfrutó mucho", declaró la Chola Chabuca.

En la emisión del sábado, Reventonazo de la Chola lideró con 11,2 puntos de rating, mientras que 'Me caigo de risa', de Latina, logró 3,2 puntos; la final de 'Granja Vip' obtuvo 4,3 puntos y 'JB Noticias' alcanzó solo 2,9. Por otro lado, el estreno de Edson Dávila con 'Edson pa que más' marcó 8,1 puntos.

"También quiero felicitar a Edson Dávila, estoy muy feliz de que haya tenido un gran debut en la televisión. Continuaremos siendo el dúo favorito del público los sábados y celebro su éxito", añadió la Chola Chabuca.