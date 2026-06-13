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Chola Chabuca brilló el fin de semana siendo líder del entretenimiento

'El Reventonazo' fue lo más visto del sábado con 10,5 puntos, superando ampliamente a 'Me caigo de risa', 'La granja vip' y JB.

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    Chola Chabuca brilló el fin de semana siendo líder del entretenimiento
    La Chola Chabuca | Créditos: Composición Ep
    Chola Chabuca brilló el fin de semana siendo líder del entretenimiento

    El 'Reventonazo de la Chola' sigue marcando la pauta en el entretenimiento nacional y es el preferido de las familias peruanas. El último sábado lideró la programación con 10,5 puntos de rating, superando al formato internacional 'Me caigo de risa' de Latina, 'La granja vip' y 'JB Noticias'.

    El 'Reventonazo de la Chola' tuvo una entrevista exclusiva con el destacado Edgar Vivar, quien confirmó su regreso al Perú para una temporada circense en el Circo de la Chola Chabuca. Asimismo, se realizó un homenaje al recordado Eusebio 'Chato' Grados junto a su familia y las Chicas mañaneras.

    "Quiero agradecer de corazón a todas las familias que nos siguen respaldando con su sintonía cada fin de semana en el Reventonazo y eso nos fortalece para seguir ofreciendo lo mejor al público. Esto nos demuestra que estamos en el camino correcto con una propuesta llena de humor, entretenimiento y musical", comentó la Chola Chabuca.

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    De esta forma, el 'Reventonazo' sigue liderando su horario con 10,5 puntos de rating, dejando al formato internacional 'Me caigo de risa' de Latina con 3,5 puntos. En tanto, 'La granja vip' hizo 3,0 puntos y JB Noticias solo 2,9 puntos.

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    Por otro lado, la Chola Chabuca anunció que el próximo 16 de julio abrirá las puertas de su circo con el espectáculo 'Un principito en el circo de la Chola Chabuca', con la presencia del recordado Edgar Vivar.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Chola Chabuca brilló el fin de semana siendo líder del entretenimiento
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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