Víctor Angobaldo, expareja de Shirley Cherres, murió en trágico accidente en Cañete

Víctor Angobaldo , destacado en la farándula peruana y ex de Shirley Cherres , falleció a los 63 años en un accidente en la Panamericana Sur.

Víctor Angobaldo, reconocido personaje del espectáculo peruano y exnovio de Shirley Cherres, perdió la vida el miércoles 5 de agosto del 2026 en un accidente automovilístico en Cañete. A sus 63 años, su muerte ha causado consternación en el ámbito artístico.

Informes de Buenos Días Cañete indican que el vehículo en el que viajaba junto a otros sufrió un accidente cerca del kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul, volcando en múltiples ocasiones.

Además, el portal Callao Chalaco señaló que Angobaldo llegó sin signos vitales al Hospital Regional Rezzola, mientras que el conductor del vehículo sufrió heridas de gravedad.

La actriz y comediante Patricia Alquinta confirmó el suceso en el programa 'Eso Háblalo'. Emocionada, señaló que la pérdida del empresario es un duro golpe para el entretenimiento nacional. "Hoy la farándula está de luto... Quería informarles el fallecimiento de Víctor Angobaldo, conocido por muchos como 'El chocolatito'. Magaly Medina lo nombró así, incluso decía: 'Yo creé ese monstruo'. Acaba de fallecer. Mis condolencias a su familia, y a todos quienes lo conocíamos, en especial a Javier Soriano, que era como su hermano. Comprendo cómo te sientes. Nos veremos más tarde para despedirlo juntos. Hasta el cielo, 'Angobaldito'" explicó la exintegrante de 'Risas y Salsa'.

Angobaldo se destacó en 2009 a través del programa de Magaly Medina y fue apodado 'El Chocolatito' tras ser descubierto por Ney Guerrero durante una visita a un penal, momento en el que Angobaldo compartía comida con los internos. Su carácter y carisma lo hicieron popular, protagonizando momentos memorables como una propuesta de matrimonio televisada a Shirley Cherres y encuentros mediáticos con personalidades como Efraín Aguilar y Melcochita.