Mario Hart confiesa al fin si tuvo ROMANCE con Paloma Fiuza tras separación con Korina: "Paloma es una..."

Shirley Arica incomoda a Mario Hart al asegurar que, según su percepción, Paloma Fiuza estaría interesada en él.

Tras confirmar el fin de su relación con Korina Rivadeneira, Mario Hart fue consultado por Shirley Arica sobre los rumores que lo vinculan con Paloma Fiuza. El piloto aclaró cuál es el verdadero vínculo que mantiene con la brasileña, luego de que ambos fueran relacionados sentimentalmente en las últimas semanas.

Durante la conversación, Hart aseguró que Paloma es una de las amistades más valiosas que conserva de su paso por los realities. Sin embargo, Shirley Arica lo sorprendió al afirmar que, desde su punto de vista, la exintegrante de 'Esto es Guerra' tendría un interés especial en él.

“Sí la vi decir: ‘Mario me encanta, es lindo’. Solo le faltaban los corazoncitos en los ojos. Como mujer, mi percepción es que tú le gustas, le encantas. Lo dijo como si le hubieran propuesto algo. Tienes que escuchar la otra parte”, comentó Arica.

Ante esas palabras, Mario Hart reaccionó entre risas y negó cualquier posibilidad de romance. Aun así, destacó las cualidades de Paloma y explicó que mantienen una amistad de varios años junto a otros excompañeros de televisión.

“Paloma es una gran amiga. De toda la gente que conocí en los realities, son pocos los que realmente quedaron como amigos. Entre ellos están Paloma, Diana Sánchez y Yiddá. No hablamos todos los días, pero de vez en cuando nos vemos, nos escribimos y existe un cariño sincero”, señaló.

¿Cómo surgieron los rumores?

Hart explicó que las especulaciones comenzaron luego de una reunión en la que participaron Paloma Fiuza, Diana Sánchez y Zumba, donde todos aparecieron en una fotografía que luego se difundió en redes sociales.

“Hicimos esa reunión cuando yo ya estaba separado y, por esa foto, empezaron los rumores. Fue hace un par de meses. Ella siempre ha hablado bien de mí”, precisó.

Finalmente, el conductor descartó que haya existido algún acercamiento sentimental entre ambos y aseguró que su relación con la brasileña es únicamente de amistad.