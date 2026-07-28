¡NADIE LO ESPERABA! Mark Vito y su pareja dejan intrigante publicación previo a la juramentación de Keiko Fujimori: “¿Listos para ir al Congreso?”

Poco antes de que Keiko Fujimori asuma el cargo, Mark Vito y Leslie Echevarría generan revuelo en las redes. ¿Los veremos en la ceremonia?

Mark Vito y Leslie Echevarría dejan EN SHOCK con publicación previo a la toma de mando de Keiko Fujimori:¿Fueron invitados a la juramentación? | Composición Wapa

Mark Vito y Leslie Echevarría dejan EN SHOCK con publicación previo a la toma de mando de Keiko Fujimori:¿Fueron invitados a la juramentación? | Composición Wapa

A poco tiempo de la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori, Mark Vito y Leslie Echevarría, quienes recientemente se dirigieron a ella con un mensaje fuerte, generaron sorpresa en redes sociales con una publicación inesperada. Surge la pregunta: ¿Acudirán al evento teniendo en cuenta que él es el exesposo de la futura presidenta?

La pareja impacta con publicación antes de la investidura de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori está a punto de jurar como la nueva presidenta del Perú en una ceremonia en el Congreso de la República, y la asistencia de los invitados genera interés.

Medios de comunicación han informado que sus hijas y hermanos ya se encuentran en el recinto, esperando que la presidenta electa asuma el cargo.

En esta coyuntura, Mark Vito sorprendió al aparecer junto a Leslie Echevarría, su actual compañera, con una publicación que despertó entusiasmo en las redes.

Mark Vito y Leslie Echevarria impactan con publicación previo a la toma de mando de Keiko Fujimori

Después de expresar sus mejores deseos para los próximos 5 años de gobierno a Fujimori, ambos aparecieron elegantemente vestidos en redes sociales. Vito llevaba un sobrio terno negro, mientras que Echevarría lucía un vestido largo fucsia a juego con su bolso.

Esta imagen desencadenó rumores acerca de si la pareja asistirá al Congreso para acompañar a Fujimori, debido a la buena relación que mantienen con ella y sus hijas, ya presentes en el lugar.

Comentarios como 'Estuvo también con Keiko', 'La primera dama y su Ken' y '¿Preparados para el Congreso?', circularon en las redes sociales.

Hasta ahora, ninguno de ellos ha sido visto en el Congreso como invitados por parte de la hija de Alberto Fujimori, aunque aún se espera su llegada. ¿Se vistieron de esta manera para este evento específico?