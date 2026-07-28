Yirko Sivirich confirmó que prepara un nuevo traje para Keiko Fujimori y reveló que no será estrenado el 28 de julio. La expectativa crece por los looks que la presidenta lucirá durante las actividades oficiales de Fiestas Patrias.

El exclusivo diseño de Yirko Sivirich para Keiko Fujimori se reservará para la Parada Militar y aumenta la expectativa | Composición Wapa

El exclusivo diseño de Yirko Sivirich para Keiko Fujimori se reservará para la Parada Militar y aumenta la expectativa | Composición Wapa

La imagen de Keiko Fujimori durante las celebraciones por Fiestas Patrias se ha convertido en uno de los temas más comentados en la antesala de las actividades oficiales. Además de la atención puesta en la ceremonia de investidura y los actos protocolares, los atuendos que lucirá la mandataria han despertado gran interés, especialmente porque estarán a cargo de reconocidos diseñadores peruanos.

Uno de ellos es Yirko Sivirich, quien ya fue responsable del sastre blanco que Keiko utilizó en la entrega de credenciales y que ahora prepara una nueva creación para una de sus próximas apariciones oficiales.

Yirko Sivirich mantiene en reserva el traje que confeccionó para Keiko Fujimori

El diseñador confirmó que trabaja en un nuevo atuendo para la presidenta, aunque aclaró que el estreno no será durante las actividades centrales del 28 de julio, sino en los días posteriores.

"Le estoy haciendo un traje, pero no lo usará el 28, quizás el 29 o 30 de julio”, declaró para Trome.

Sivirich explicó que el proceso creativo ya está definido, pero prefirió guardar en secreto todos los detalles relacionados con la prenda hasta que sea presentada oficialmente.

"Sí. Es un diseño que le hice, pero no te puedo decir el color ni el modelo hasta que lo use."

El diseñador Yirko Sivirich compartió en su cuenta de IG los diseños que creó para la nueva mandataria.

El modista también confirmó que esta es la segunda ocasión en la que tiene la responsabilidad de vestir a Keiko Fujimori para un acto de alta relevancia institucional.

La expectativa en torno al vestuario presidencial también responde a la apuesta por el talento nacional. Tanto Yirko Sivirich como Sue Zacnich participan en la confección de las prendas que la mandataria utilizará durante las actividades oficiales de Fiestas Patrias, reforzando el protagonismo de la moda peruana en una de las fechas más importantes del calendario cívico.

Diseño que usará en la parada militar este 29 de julio.

Moda peruana cobra protagonismo en las ceremonias oficiales

Más allá de la elección de colores o cortes, la participación de diseñadores nacionales ha sido interpretada como una forma de visibilizar la industria textil peruana y el trabajo de talleres locales. En el caso de Sivirich, sus propuestas suelen incorporar elementos inspirados en la identidad del país, una característica que ya quedó reflejada en el traje utilizado por Keiko Fujimori durante la ceremonia de entrega de credenciales.

Los diseños tendrás detalles muy representativos del país.