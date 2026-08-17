¿También queda fuera? Gisela Valcárcel dejaría la Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

En un reciente podcast, Ethel Pozo sugirió que su madre, Gisela Valcárcel , enfrentaría una situación similar tras su exclusión de la Teletón.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel fuera de la Teletón

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel fuera de la Teletón

Ethel Pozo ha vuelto a hablar sobre su inesperada salida de la Teletón 2026, levantando dudas sobre si Gisela Valcárcel también dejará de participar. Durante su programa 'Sin +Que decir', Ethel indicó que su madre podría pronunciarse sobre el tema pronto.

La ex conductora de América TV manifestó que fue informada de que este año no podrá ser parte del evento benéfico. Según ella, la decisión podría estar vinculada a comentarios que hizo sobre el canal en su programa digital y al malestar que su presencia generó en el equipo de América Hoy.

Ethel Pozo sugiere que Gisela Valcárcel hablará sobre su rol en Teletón

Durante su programa, a Ethel le preguntaron si su madre también podría quedar fuera del evento. Gisela Valcárcel ha sido una figura central en la Teletón, que se emite por América TV.

Ethel evitó asegurarlo, pero indicó que su madre podría hacer una declaración al respecto.

"No quiero adelantarme al anuncio que mi madre planea dar", comentó.

Ethel relató que, antes de hacerlo público, consultó con su madre sobre su intención de comunicar lo sucedido.

"Ya le comuniqué a mi madre: ‘Quiero hacer un comunicado’. A veces me expreso con vehemencia, pero finalmente decidí hacerlo el lunes, no puedo ocultar algo importante", explicó.

También afirmó que conversó con personas de la Teletón, quienes apoyaron su decisión de hablar.

Ethel Pozo asegura que su madre hablará de su situación

Ethel señaló nuevamente que su madre, Gisela, podría aclarar si continúa en la Teletón 2026.

"Y mi madre se pronunciará porque ha sido parte de Teletón por treinta años", señaló.

Hasta ahora, Gisela Valcárcel no ha confirmado si participará en la edición 2026 de la Teletón. Se espera su declaración, según Ethel Pozo.

¿Por qué Ethel Pozo no estará en la Teletón 2026?

Ethel Pozo declaró que fue informada por la administración de Teletón que este año no participará en el evento solidario.

"El último martes fui notificada por la dirección de Teletón que este año no participaré en la jornada de Teletón 2026", expresó en un comunicado en redes.

Expresó sorpresa por la decisión y recordó su compromiso con la causa durante años.