Pamela López DESTAPA conversación PRIVADA con Mario Irivarren cuando aún estaba con Ivana Yturbe: "Me pidió..."

Pamela López reveló qué la llevó a escribirle a Mario Irivarren cuando él aún mantenía una relación con Ivana Yturbe y contó cuál fue su respuesta.

Pamela López sorprendió al revelar un episodio desconocido que la vincula con Mario Irivarren y que ocurrió varios años atrás. La empresaria mostró una conversación que mantuvo con el exchico reality cuando él todavía tenía una relación con Ivana Yturbe. El intercambio se produjo luego de unas bromas relacionadas con Christian Cueva que incomodaron a López mientras se encontraba embarazada. ¿Qué le escribió Pamela López a Mario Irivarren y cuál fue la respuesta que recibió del exintegrante de 'Esto es Guerra'?

Pamela López revela que le escribió a Mario Irivarren cuando estaba con Ivana Yturbe

Durante la reciente edición de ‘Vale Todo’, programa que conduce junto a Pati Lorena, Pamela López decidió mostrar una conversación privada que había mantenido con Mario Irivarren años atrás. La revelación se produjo luego de que la empresaria expusiera previamente unos mensajes que le habría enviado Derek Baigorria, a quien acusó de haberle hecho insinuaciones y ofrecido obsequios de alto valor.

En esta oportunidad, López recordó el contacto que tuvo con Irivarren cuando el exchico reality todavía mantenía una relación sentimental con Ivana Yturbe. Por aquel entonces, Pamela se encontraba junto a Christian Cueva y llevaba una vida alejada de la televisión y los programas de espectáculos. Además, aseguró que en esa etapa todavía desconocía las presuntas infidelidades del futbolista.

La empresaria explicó que decidió comunicarse directamente con Mario debido a determinadas bromas que él realizaba en ‘Esto es guerra’ relacionadas con Cueva y otra integrante del reality. Según relató, aquellas situaciones le generaban incomodidad, especialmente porque estaba embarazada y se encontraba viviendo en Brasil.

“Yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia. Cuando él vivía afuera, él se dedicaba a hacer ciertas bromas cuando yo estaba gestando y a mí me incomodaba. Yo me tomé el atrevimiento de escribirle a pedirle, por favor, respeto por mi embarazo y estaba haciendo bromas desatinadas. Le pauteaban bromas que yo no entendía porque no estaba en ese mundo. Le hacían bromas de quien en ese momento era mi pareja con otra persona y se burlaba de ciertas cosas”, dijo en un inicio.

Aunque Pamela López optó por no identificar públicamente a la mujer que aparecía en aquellas bromas, el episodio habría estado relacionado con Rosángela Espinoza. En aquella época, comenzó a circular una fotografía en la que la modelo aparecía junto a Christian Cueva, ambos recostados sobre una cama, situación que generó diversas especulaciones.

¿Qué le respondió Mario Irivarren a Pamela López?

De acuerdo con el recuerdo de Pamela López, Mario Irivarren sí respondió al mensaje que ella decidió enviarle, pese a que Ivana Yturbe no habría contestado en aquel momento. La empresaria destacó que el también conductor tuvo una actitud respetuosa y optó por explicarle las circunstancias detrás de las bromas que protagonizaba en el programa.

“Mario fue el único que sí me contestó, bastante educado, me pidió disculpas, me explicó un poco... Él desconocía mi situación que yo estaba procesando y yo vivía en Brasil y él estaba en un programa de competencia”, aclaró.