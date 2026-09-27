Magaly Medina se luce en España y presume INESPERADO REENCUENTRO con Antonio Pavón y 'Sir Winston', los exnovios de Sheyla Rojas

Desde Sevilla, España, Magaly Medina llamó la atención al encontrarse con Sir Winston y Antonio Pavón, ambos exparejas de Sheyla Rojas, junte que generó comentarios.

Magaly Medina continúa disfrutando de su estadía en Sevilla, España, junto a su esposo Alfredo Zambrano. La conductora aprovechó su viaje para asistir a un esperado espectáculo taurino y compartir con conocidos personajes de la farándula. Entre los asistentes también estuvieron Antonio Pavón y Sir Winston, exparejas de Sheyla Rojas. El inesperado encuentro llamó la atención debido a la reciente separación entre la modelo y el empresario mexicano.

Magaly Medina se reencuentra con Antonio Pavón y Sir Winston en España

A través de sus plataformas digitales, Magaly Medina mostró algunos momentos de su recorrido por Sevilla, donde acudió acompañada de Alfredo Zambrano. La periodista llegó hasta la plaza de toros de la Maestranza para presenciar una presentación del reconocido torero peruano Andrés Roca Rey.

En esta salida, la conductora estuvo rodeada de diferentes personalidades. Además de su esposo, compartió el momento con el empresario mexicano Luis Miguel Galarza Muro, mientras que Antonio Pavón asistió junto a su pareja, Joi Sánchez. También estuvo presente Sir Winston, quien mantuvo una relación sentimental con Sheyla Rojas durante varios años.

La presencia de ambos exparejas de la modelo peruana generó comentarios en redes sociales, especialmente porque Sheyla Rojas confirmó recientemente que su romance con el empresario mexicano llegó a su fin. Pese a ello, las imágenes difundidas por Magaly evidenciaron que la ruptura no habría alterado los vínculos que ella mantiene con Sir Winston ni la relación de amistad con Antonio Pavón.

Durante las publicaciones realizadas desde España, la periodista se limitó a mostrar parte de la jornada y los momentos que compartió con sus acompañantes. Sin embargo, no reveló si durante la reunión llegó a conversar con Sir Winston sobre su separación de Sheyla Rojas ni dio detalles sobre una posible conversación relacionada con la expareja.

¿Por qué terminaron Sheyla Rojas y Sir Winston?

La relación entre Sheyla Rojas y Sir Winston llegó a su fin después de varios años juntos. La propia modelo fue quien confirmó la separación y explicó que una de las razones que influyó en la decisión estuvo relacionada con el rumbo que había tomado su romance.

Sheyla contó detalles de esta etapa durante una entrevista que precisamente le concedió a Magaly Medina. En aquella conversación, la modelo explicó que, pese al tiempo que llevaba junto al empresario mexicano, sentía que la relación no estaba avanzando como esperaba.

“Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estabamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómoda y el sí se sentía cómodo”, dijo Sheyla en una entrevista con Magaly Medina.