¿Bebé en camino? Pamela Franco sorprende con INESPERADO anuncio junto a Christian Cueva: "Un nuevo HIJO"

¿ Pamela Franco está embarazada? La cantante sorprendió al hablar de un “nuevo hijo” junto a Christian Cueva y generó todo tipo de especulaciones.

Pamela Franco volvió a generar expectativa al hablar de los proyectos que viene desarrollando junto a Christian Cueva. La cantante contó que ambos están incursionando en nuevos negocios y adelantó que prepara una importante inauguración. Sin embargo, una particular declaración sobre un “nuevo hijo” llamó especialmente la atención durante su entrevista. ¿Pamela Franco estaría anunciando un embarazo o se refería a uno de sus próximos proyectos?

Pamela Franco anuncia nuevos proyectos empresariales y menciona un “nuevo hijo”

Durante una conversación con el programa "Desvelados", Pamela Franco compartió detalles de la nueva etapa que viene construyendo junto a Christian Cueva. La artista explicó que, además de continuar con sus actividades musicales, ahora se encuentra enfocada en desarrollar diferentes iniciativas empresariales.

Entre los proyectos que ya tienen fecha se encuentra la apertura de un centro de salud, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de octubre. La cantante adelantó que este emprendimiento forma parte de sus nuevos objetivos personales y profesionales.

"Pamela Franco no solamente es música, se viene una gran inauguración este 8 de octubre, así que los invito. De un centro, de ahí les voy a ir contando, eso es otra cosa pero están invitados. Centro de salud y nada, tiene que ver conmigo, mi vida", dijo en un inicio.

De acuerdo con lo contado por la propia Pamela, este negocio también involucraría al hermano de Christian Cueva, quien participaría como socio. No obstante, la cantante dejó entrever que este no sería el único proyecto que tiene preparado y aseguró que próximamente dará a conocer otra noticia que mantiene con especial ilusión.

"También voy a anunciar algo que realmente lo tengo en el pecho, que quería hacer hace algún tiempo atrás", agregó emocionada.

La declaración generó curiosidad entre las integrantes del programa, quienes intentaron descubrir qué estaría preparando la cantante. Entre las posibilidades que le plantearon estuvieron un matrimonio, un viaje o incluso la llegada de un bebé, pero Franco respondió de una manera que aumentó todavía más las especulaciones.

"¿La cigüeña? ¿Se va de viaje? ¿Matrimonio?", la interrogaron. "Un nuevo hijo, un nuevo hijo", respondió Franco con evidente emoción. "¿Qué?", le preguntó la reportera curiosa tras su declaración.

Aunque la frase causó sorpresa, Pamela no confirmó que esté esperando un bebé. La cantante tampoco precisó si utilizó la expresión “nuevo hijo” para referirse a un proyecto empresarial, artístico o a un asunto relacionado con su vida personal.

A ello se suma que, en otro momento de la conversación, Franco comentó que entre sus deseos está convertirse nuevamente en madre y tener un hijo varón. Este detalle hizo que su inesperada respuesta generara todavía más interrogantes entre quienes siguieron la entrevista.

Pamela Franco revela el emprendimiento que prepara con Christian Cueva

La cantante también destacó el respaldo que viene recibiendo de Christian Cueva mientras ambos desarrollan esta nueva faceta. Pamela explicó que la pareja tiene planes a futuro y que actualmente se encuentra explorando distintas oportunidades que van más allá de sus respectivas carreras.

"Mi amorcito que estamos proyectándonos a hacer cosas. Siempre el apoyo que es muy importante. Estoy tratando de emprender y se viene algo para un lado de mi corazón", dijo la cantante.

En ese contexto, Franco reveló uno de los negocios que ya está tomando forma junto al futbolista. Se trata de un panetón que ambos planean comercializar como parte de su incursión conjunta en el rubro empresarial.

"También se viene mi panetón. El panetón con Christian, mi amorcito, ahí los dos estamos haciendo un emprendimiento. Y la verdad estamos muy contentos, a seguir trabajando, a seguir haciendo música, él con lo suyo en su fútbol", sostuvo.