Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Caso Liceo Naval: EXHIBEN imágenes de los adolescentes internados y revelan CHATS tras la presunta agresión

¿Bebé en camino? Pamela Franco sorprende con INESPERADO anuncio junto a Christian Cueva: "Un nuevo HIJO"

¿Pamela Franco está embarazada? La cantante sorprendió al hablar de un “nuevo hijo” junto a Christian Cueva y generó todo tipo de especulaciones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Bebé en camino? Pamela Franco sorprende con INESPERADO anuncio junto a Christian Cueva: "Un nuevo HIJO"
    Pamela Franco sorprende con inesperado anuncio junto a Christian Cueva | Composición Wapa - Instagram - América TV
    ¿Bebé en camino? Pamela Franco sorprende con INESPERADO anuncio junto a Christian Cueva: "Un nuevo HIJO"

    Pamela Franco volvió a generar expectativa al hablar de los proyectos que viene desarrollando junto a Christian Cueva. La cantante contó que ambos están incursionando en nuevos negocios y adelantó que prepara una importante inauguración. Sin embargo, una particular declaración sobre un “nuevo hijo” llamó especialmente la atención durante su entrevista. ¿Pamela Franco estaría anunciando un embarazo o se refería a uno de sus próximos proyectos?

    wapa.pe

    PUEDES VER: Angie Jibaja DIFUNDE chat con Romina Gachoy tras NO ASISTIR a cumpleaños de su hija: "Que todo el mundo sepa..."

    Pamela Franco anuncia nuevos proyectos empresariales y menciona un “nuevo hijo”

    Durante una conversación con el programa "Desvelados", Pamela Franco compartió detalles de la nueva etapa que viene construyendo junto a Christian Cueva. La artista explicó que, además de continuar con sus actividades musicales, ahora se encuentra enfocada en desarrollar diferentes iniciativas empresariales.

    Entre los proyectos que ya tienen fecha se encuentra la apertura de un centro de salud, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de octubre. La cantante adelantó que este emprendimiento forma parte de sus nuevos objetivos personales y profesionales.

    "Pamela Franco no solamente es música, se viene una gran inauguración este 8 de octubre, así que los invito. De un centro, de ahí les voy a ir contando, eso es otra cosa pero están invitados. Centro de salud y nada, tiene que ver conmigo, mi vida", dijo en un inicio.

    De acuerdo con lo contado por la propia Pamela, este negocio también involucraría al hermano de Christian Cueva, quien participaría como socio. No obstante, la cantante dejó entrever que este no sería el único proyecto que tiene preparado y aseguró que próximamente dará a conocer otra noticia que mantiene con especial ilusión.

    "También voy a anunciar algo que realmente lo tengo en el pecho, que quería hacer hace algún tiempo atrás", agregó emocionada.

    La declaración generó curiosidad entre las integrantes del programa, quienes intentaron descubrir qué estaría preparando la cantante. Entre las posibilidades que le plantearon estuvieron un matrimonio, un viaje o incluso la llegada de un bebé, pero Franco respondió de una manera que aumentó todavía más las especulaciones.

    "¿La cigüeña? ¿Se va de viaje? ¿Matrimonio?", la interrogaron. "Un nuevo hijo, un nuevo hijo", respondió Franco con evidente emoción. "¿Qué?", le preguntó la reportera curiosa tras su declaración.

    Aunque la frase causó sorpresa, Pamela no confirmó que esté esperando un bebé. La cantante tampoco precisó si utilizó la expresión “nuevo hijo” para referirse a un proyecto empresarial, artístico o a un asunto relacionado con su vida personal.

    A ello se suma que, en otro momento de la conversación, Franco comentó que entre sus deseos está convertirse nuevamente en madre y tener un hijo varón. Este detalle hizo que su inesperada respuesta generara todavía más interrogantes entre quienes siguieron la entrevista.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hermano de Alejandra Baigorria preocupa al anunciar que sufrió fuerte accidente y muestra cómo quedó su auto: "Me choqué"

    Pamela Franco revela el emprendimiento que prepara con Christian Cueva

    La cantante también destacó el respaldo que viene recibiendo de Christian Cueva mientras ambos desarrollan esta nueva faceta. Pamela explicó que la pareja tiene planes a futuro y que actualmente se encuentra explorando distintas oportunidades que van más allá de sus respectivas carreras.

    "Mi amorcito que estamos proyectándonos a hacer cosas. Siempre el apoyo que es muy importante. Estoy tratando de emprender y se viene algo para un lado de mi corazón", dijo la cantante.

    En ese contexto, Franco reveló uno de los negocios que ya está tomando forma junto al futbolista. Se trata de un panetón que ambos planean comercializar como parte de su incursión conjunta en el rubro empresarial.

    "También se viene mi panetón. El panetón con Christian, mi amorcito, ahí los dos estamos haciendo un emprendimiento. Y la verdad estamos muy contentos, a seguir trabajando, a seguir haciendo música, él con lo suyo en su fútbol", sostuvo.

    Por ahora, Pamela Franco no ha aclarado si su comentada frase sobre un “nuevo hijo” está relacionada con alguno de estos emprendimientos o si se trata de un anuncio de carácter personal. La cantante dejó abierta la expectativa y será en los próximos días cuando se conozcan más detalles de aquello que asegura tener preparado.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Bebé en camino? Pamela Franco sorprende con INESPERADO anuncio junto a Christian Cueva: "Un nuevo HIJO"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Angie Jibaja DIFUNDE chat con Romina Gachoy tras NO ASISTIR a cumpleaños de su hija: "Que todo el mundo sepa..."

    ¿Por qué Kenji Fujimori no tuvo hijos con su esposa Érika Muñoz? Se sincera sobre el MOTIVO que truncó sus planes: "Se pasa..."

    Pamela López DESTAPA conversación PRIVADA con Mario Irivarren cuando aún estaba con Ivana Yturbe: "Me pidió..."

    Ricardo Mendoza pierde el control de su MOTOTAXI y sufre ACCIDENTE en competencia contra Jorge Luna

    Carla Barzotti: Entérate del radical cambio de vida que tuvo la modelo quien protagonizó una pelea con Brunella Horna y Renzo Costa

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;