¡SE CANSÓ! Pamela Franco lanza ULTIMÁTUM a Cueva y le pone fecha para divorciarse de Pamela López: “Hay fecha de caducidad”

Pamela Franco dejó en claro que no piensa esperar indefinidamente a Christian Cueva y sorprendió al revelar que su relación tendría fecha de caducidad.

Pamela Franco le pone tiempo a Cueva para que se divorcie | Composición Wapa - Captura de pantalla

Pamela Franco le pone tiempo a Cueva para que se divorcie | Composición Wapa - Captura de pantalla

Pamela Franco volvió a hablar sobre su romance con Christian Cueva y sorprendió al revelar qué tendría que ocurrir antes de pensar en dar un nuevo paso junto al futbolista. Durante su participación en el pódcast de Edson Dávila, la cantante dejó abierta la posibilidad de llegar al altar con el popular ‘Aladino’, aunque dejó claro que el divorcio del jugador de Pamela López es un punto clave para ella.

Pamela Franco revela qué tendría que pasar antes de casarse con Christian Cueva

La intérprete fue invitada a una reciente edición de 'Edson pa' qué más', espacio en el que respondió a las preguntas relacionadas con su vínculo sentimental con Christian Cueva. En medio de la conversación, Edson Dávila quiso conocer si ya existirían planes concretos para que ambos lleguen al matrimonio.

"Pamela Franco, ¿es verdad que ya existen los planes para el matrimonio?", preguntó Edson provocando la reacción de la cantante.

Franco tomó el tema con humor y negó que actualmente exista algún compromiso formal entre ambos. "Ni anillo hay", comenzó diciendo entre risas. "A mí primero me gustaría que exista el papel, por favor", resaltó.

La cantante dejó entrever así que, antes de pensar en una boda, espera que Cueva pueda resolver su situación legal y concretar su divorcio de Pamela López. "Si no, sería floro, a mí me sonaría a floro, (¿tú quieres ver divorciado?), sí, ya, siquiera para que si me floree sea a medias", respondió tomándoselo con humor.

La conversación continuó y Edson Dávila puso sobre la mesa la posibilidad de que el proceso pueda extenderse durante varios años, cuestionándole si estaría dispuesta a esperar indefinidamente por el futbolista.

"O sea si pasan 20 años, tampoco vas a estar esperándolo a lo Penélope", comentó Giselo, pero Franco mandó su ultimátum dejando en claro que no esperará por siempre que el jugador de fútbol se divorcie: "No, no, hay fecha de caducidad (...) Primicia, pero no voy a decir cuándo", sentenció.