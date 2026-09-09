Pamela Franco se manda contra Melanie Martínez por afirmar que la BLOQUEÓ DE REDES por ORDEN de Christian Domínguez

Pamela Franco respondió a las declaraciones de Melanie Martínez sobre ser bloqueada en redes sociales.

Pamela Franco ha hablado acerca del alejamiento que mantiene con Melanie Martínez, después de que esta última mencionara la falta de comunicación entre ellas. Según la cantante de 'Dile la verdad', no existe ningún problema de su parte, y dejó clara su posición respecto a la situación.

En el programa 'Amor y fuego', preguntaron a Pamela Franco sobre la afirmación de Melanie de haber sido bloqueada en Instagram. Pamela manifestó que no ve necesario hablar con ella para resolver supuestos problemas y expresó que no tiene tal intención.

Franco negó cualquier conflicto con Melanie Martínez y, aunque reconoció el enfriamiento de su relación, le deseó buenas cosas. "No he tenido problemas con ella, le deseo lo mejor", dijo Pamela al ser interrogada por la prensa.

Explicó que no ve necesario acercarse a Melanie para resolver el distanciamiento. Afirmó: "Buscarla sería como admitir que hice algo... le deseo lo mejor como mujer y madre".

Ante la pregunta sobre el supuesto bloqueo en Instagram, Pamela dijo desconocer de dónde proviene ese rumor. "No sé de dónde salió eso, ni me había dado cuenta", comentó la cantante.

Pamela Franco se enfoca en su carrera

Durante la entrevista, Franco mencionó que ahora está centrada en su trabajo y cree que mantenerse activa ayuda a evitar conflictos innecesarios.

"Enfocada en trabajos, creo que así evitamos muchos problemas. Mente ocupada, mente sana", afirmó la intérprete.

La artista dejó claro que sigue con sus proyectos laborales, prefiriendo mantenerse alejada de conflictos relacionados con su distanciamiento con Melanie Martínez.

Pamela Franco descarta que Christian Domínguez sea la causa del alejamiento

Melanie Martínez insinuó que el distanciamiento con Pamela Franco podría ser por una solicitud de Christian Domínguez. Pamela, no obstante, negó esta posibilidad y detalló cómo es su relación actual con el padre de su hija.

"Descarto eso completamente, él también está en sus cosas. Aunque hubo diferencias, tanto él como yo hemos llegado a acuerdos beneficiosos para nuestra hija. Pasé página y estoy enfocada en mi trabajo y el bienestar de mi hija, y cuando él esté presente, perfecto", aseguró Franco.

Así, Pamela negó cualquier intervención de Christian Domínguez en su distanciamiento con Melanie, afirmando que han llegado a un entendimiento por su hija.

Melanie Martínez aborda traiciones en 'América Hoy'

Las declaraciones de Melanie Martínez sobre su ruptura con Pamela Franco ocurrieron en una emisión de ‘América Hoy’, donde participó en un ritual para dejar atrás lo negativo y comenzar nuevamente.

En el programa, Melanie mencionó a quienes considera negativas en su vida y expresó su intención de alejarse de personas problemáticas.

"Pedí que se eliminen las malas vibras y traiciones, que se aleje a la gente falsa", narró la cantante.