¡LO DIJO SIN FILTRO! Ex de Silvia Cornejo revela qué piensa de Analía Jiménez y suelta picante comentario: “Ella sabe besar…

Jean Paul Gabuteau destacó en redes sociales con comentarios imprevistos durante la celebración de cumpleaños de Analía Jiménez.

Jean Paul Gabuteau ha llamado nuevamente la atención tras publicar ciertos mensajes en sus redes sociales después de concluir su relación con Silvia Cornejo. El interés se intensificó debido a que sus comentarios coincidieron con el cumpleaños de Analía Jiménez, con quien se le ha relacionado emocionalmente desde un controvertido incidente que impactó su matrimonio.

Analía Jiménez celebró su llegada a los 50 con sorpresa de Jean Paul Gabuteau

El espacio televisivo 'Amor y fuego' presentó detalles del aniversario de Analía Jiménez, quien cumplió 50 años el 2 de septiembre. Jiménez conmemoró la fecha con una sesión fotográfica vistiendo un espectacular vestido y rodeada de globos. También compartió la ocasión con amigas en una reunión especial.

Analía Jiménez celebró sus 50 años

Simultáneamente, Jean Paul Gabuteau aprovechó sus redes para promocionar su carrera musical. Difundió su nueva canción, 'Otra vez sucedió', pero ciertos elementos en su publicación dieron pie a especulaciones.

Los emojis de una mujer embarazada y un ángel en el contenido llamaron rápidamente la atención, ya que Silvia Cornejo está esperando su sexto hijo con Gabuteau. Además, la letra de la canción fue interpretada por algunos usuarios como alusiones a su compleja situación sentimental.

"Hoy camino a casa y me llamas llorando que otra vez sucedió. No me digas más, ya lo puedo intuir, no es novedad", se escucha en el tema.

Otro de sus lanzamientos musicales destacó por sus letras sobre independencia personal y la capacidad de tomar decisiones propias sin influencias externas.

"Como animales que te persiguen, como perro por dinero van detrás, pero soy libre, vivo siendo yo sin importarme concesión descomunal, pero soy libre, haciendo de mi vida lo que quiera, viviré en libertad".

Una tercera canción generó particular interés debido a su sugerente y romántico contenido, llevando a algunos usuarios a vincularla con Analía Jiménez, sobre todo considerando las pasadas interacciones entre ambos. "Ella sabe besar, sabe cómo amar, que mi pantalón lo puede mojar con solo respirar", expresa la letra.

¿Qué sucedió entre Jean Paul Gabuteau y Silvia Cornejo tras el escándalo?

El vínculo entre Jean Paul Gabuteau y Silvia Cornejo se deterioró después de que se revelaran imágenes comprometedoras de él con Analía Jiménez, mientras aún estaba casado con Cornejo. La difusión de estas escenas por 'Amor y fuego' desencadenó una gran reacción y eventualmente llevó a su separación definitiva.

En este contexto, Silvia Cornejo ha decidido enfocarse en su embarazo y prepararse para la llegada de su próximo hijo. Ha declarado abiertamente que la ruptura es definitiva y que ha cerrado esa etapa de su vida.