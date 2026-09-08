¡SE DESTAPÓ EL MISTERIO! Korina Rivadeneira responde quién asumió los gastos de la fiesta de su hija y lanza contundente frase

Korina Rivadeneira desvela en redes quién costeó la lujosa fiesta de su hija con Mario Hart , en medio de la polémica sobre el reparto de gastos. ¿Compartieron costos?

Korina Rivadeneira responde quién asumió los gastos de la fiesta de su hija. | Composición Wapa

Korina Rivadeneira responde quién asumió los gastos de la fiesta de su hija. | Composición Wapa

Después de los controversiales videos donde Korina Rivadeneira criticaba a Mario Hart por la insistencia de dividir los gastos al 50% incluso durante su embarazo, ambos se reunieron este fin de semana para celebrar el cumpleaños de su hija mayor con una extravagante fiesta inspirada en 'Toy Story', su tema favorito. Esto despertó curiosidad sobre quién asumió los gastos de la organización y si utilizaron la misma modalidad de dividir costos que han seguido durante su relación.

Korina Rivadeneira aclara quién cubrió los costos de la fiesta de su hija con Mario Hart después de la controversia 50/50

Korina Rivadeneira y Mario Hart sorprendieron al celebrar juntos la fiesta de cumpleaños de su hija, quien cumplió seis años, con un evento a gran escala.

LEE MÁS: Melanie Martínez impacta al revelar que Pamela Franco la BLOQUEÓ y dejó de APOYARLA LEGALMENTE contra Christian Domínguez

El encuentro causó revuelo debido a los anteriores clips de Korina denunciando las demandas económicas de Hart, quien insistía en el reparto equitativo de gastos, sin considerar que ella estaba embarazada. Esto suscitó preguntas sobre quién había financiado la celebración, ya que se pensó que Hart podría haber cambiado su postura y pagado la totalidad. Sin embargo, la respuesta se reveló a través de publicaciones de Korina al día siguiente.

La pareja aparentemente habría financiado la fiesta utilizando intercambios, ya que Korina anunció que revelaría todas las marcas involucradas en el evento, que no solo tuvo una decoración elegante, sino también actividades como pintura de caras, espectáculos infantiles, carritos de bocaditos y juegos inflables.

Korina Rivadeneira revela quién costeó la fiesta de cumpleaños

"Mamitas, estén atentas. Tomen nota y estén preparadas porque mañana revelaré todos los detalles de la fiesta. Muchas también preguntan sobre la ropa de Larita, lo contaré mañana", escribió en Instagram.

Más tarde, compartió una serie de videos explicando el papel de cada marca en lograr que la fiesta fuera exactamente como soñó su hija. Estos clips, grabados el día del cumpleaños, incluyeron entrevistas con los representantes de las empresas que participaron.

Detalles sobre la financiación de la lujosa fiesta

Revelaciones de Korina sobre la fiesta de cumpleaños

¿Gastos compartidos para la fiesta de cumpleaños?

Colaboraciones para organizar la fiesta de cumpleaños