Nuevas rutas y servicios premium transformarán la experiencia de los viajeros

Nuevas rutas a Monterrey y Filadelfia, más frecuencias desde LAX, nuevos lounges, Wi-Fi gratuito y servicios premium llegarán para el verano de 2027.

La expansión no se limitará al número de vuelos.

La expansión no se limitará al número de vuelos.

Los viajeros que partan desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tendrán nuevas alternativas de conexión durante el verano de 2027. La programación contempla rutas sin escalas hacia Monterrey y Filadelfia, un incremento de frecuencias hacia distintos destinos de Estados Unidos y una serie de mejoras tanto en tierra como a bordo.

Durante el periodo de mayor demanda del verano, Delta Air Lines y sus socios proyectan superar las 200 salidas diarias hacia cerca de 70 destinos, ampliando las posibilidades de conexión desde uno de los principales aeropuertos de la costa oeste estadounidense.

La expansión no se limitará al número de vuelos. Los cambios también apuntan a mejorar la experiencia del pasajero mediante nuevos espacios de descanso, procesos aeroportuarios más ágiles, una mayor disponibilidad de asientos premium y servicios renovados durante los vuelos.

Nuevas rutas y más alternativas para viajar desde LAX

Uno de los principales cambios de Delta será la incorporación de vuelos directos hacia Monterrey y Filadelfia. A estas conexiones se sumará un aumento de frecuencias hacia siete destinos dentro de Estados Unidos.

La ampliación permitirá ofrecer más horarios y alternativas para los viajeros, especialmente durante la temporada alta de 2027, cuando el aeropuerto registra una importante demanda de pasajeros nacionales e internacionales.

Además, la programación busca reforzar las conexiones con algunos de los mercados con mayor movimiento desde Los Ángeles, facilitando los viajes tanto por turismo como por negocios.

Courtney Moore, Chief Revenue & Experience Officer de Los Angeles World Airports, señaló que el crecimiento de la conectividad forma parte del proceso de transformación que atraviesa LAX.

"Los Ángeles da forma, transforma e influye en el mundo, y LAX se enorgullece de ser la puerta de entrada que conecta a los viajeros con nuestra ciudad", indicó.

¿Qué novedades encontrarán los pasajeros dentro del aeropuerto?

Las mejoras también alcanzarán la experiencia previa al embarque. Las Terminales 2 y 3 vienen atravesando un proceso de modernización que incorpora nuevas áreas de atención, señalización, controles de seguridad y servicios diseñados para reducir tiempos y mejorar el tránsito de los usuarios.

Entre las novedades se encuentran espacios exclusivos para pasajeros de categorías premium, áreas privadas de check-in y controles de seguridad diferenciados.

Asimismo, está prevista la apertura en 2027 de un nuevo lounge de aproximadamente 11.000 pies cuadrados en la Terminal 2.

La proyección hacia 2028 contempla cuatro espacios de descanso premium distribuidos entre las Terminales 2 y 3, que en conjunto superarán los 60.000 pies cuadrados y tendrán capacidad para más de 1.000 personas.

Nuevos servicios también llegarán a bordo

La renovación de la experiencia continuará una vez iniciado el vuelo. Desde el 1 de octubre, los pasajeros de determinadas cabinas premium tendrán acceso a una nueva carta de vinos compuesta por 13 opciones provenientes de productores de California y otros mercados internacionales.

La selección fue desarrollada con participación de especialistas y pasajeros, con el objetivo de relacionar cada propuesta con los destinos y regiones de origen.

También se incorporarán nuevas alternativas gastronómicas en vuelos domésticos de primera clase, con platos desarrollados por el reconocido chef José Andrés.

A ello se suma una mayor disponibilidad de asientos premium en distintas rutas y aeronaves de largo alcance equipadas con cabinas individuales para vuelos internacionales.

Wi-Fi gratuito y más entretenimiento durante el viaje

Otra de las novedades será la expansión del acceso a internet rápido y gratuito para pasajeros inscritos en el programa de fidelización de la compañía.

El servicio llegará progresivamente a vuelos que conectan Los Ángeles con destinos del Pacífico y estará acompañado por nuevas opciones de entretenimiento digital y mejoras en los servicios disponibles durante el trayecto.