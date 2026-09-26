Fanny Finzi , empresaria mexicana, destaca a nivel internacional por su mensaje sobre cómo la inteligencia artificial transforma la relación entre empresas y el fisco.

Fanny Finzi menciona que la digitalización y el uso de IA son claves para que las empresas se adapten a un futuro fiscal más automatizado y eficaz.

Fanny Finzi menciona que la digitalización y el uso de IA son claves para que las empresas se adapten a un futuro fiscal más automatizado y eficaz.

La consultora y empresaria mexicana llega a la conversación internacional con un mensaje que ya empieza a resonar fuera de México: la inteligencia artificial está cambiando la forma en que las empresas se relacionan con el fisco. Si su nombre te empieza a sonar familiar, no es casualidad.

Fanny Finzi es una de las empresarias mexicanas más comentadas del momento, y su historia tiene todo lo que atrapa: empezó desde muy joven como emprendedora, sin experiencia previa en el mundo corporativo, y hoy encabeza, junto con su equipo de socios, un grupo de empresas que incluye a AS7 Business Planning, Milano Financiera Group y B1 Soft.

Su nombre ya circula fuerte en México, y ahora su mensaje empieza a cruzar fronteras, incluido nuestro país. ¿Y qué es exactamente lo que tiene a todos hablando de ella? Su visión sobre algo que, aunque suene técnico, nos afecta a todos: la manera en que la tecnología está cambiando la relación entre las empresas y las autoridades fiscales. Sí, ese tema que normalmente suena aburrido, pero que Fanny Finzi explica de una forma que hasta engancha.

"La transformación digital también está modificando la relación entre empresas y autoridades fiscales. El futuro estará marcado por una mayor automatización de procesos, análisis masivo de datos, inteligencia artificial aplicada a la fiscalización y sistemas de monitoreo mucho más sofisticados", explicó Finzi.

En otras palabras: los gobiernos, en distintos países de la región, están empezando a usar inteligencia artificial para vigilar con más detalle lo que hacen las empresas. Y según Fanny Finzi, esto no debería asustar a nadie, siempre y cuando las empresas se preparen a tiempo.

"Ese escenario obligará a las empresas a evolucionar. Las organizaciones exitosas serán aquellas capaces de integrar tecnología, análisis financiero y cumplimiento normativo dentro de una estrategia de negocio coherente", agregó.

Su frase más contundente, la que se ha vuelto una especie de sello personal, es esta: "Ya no bastará con cumplir. Será necesario anticiparse", sentenció. Y es que Fanny Finzi no habla solo para grandes corporativos. Su mensaje está pensado también para emprendedores y pequeños negocios, ese tipo de empresas que, tanto en México como en Perú, mueven buena parte de la economía y que muchas veces no tienen tiempo ni recursos para estar al día con todos los cambios.